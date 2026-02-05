Bayer Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 05.02.26

Die Bayer-Aktie konnte in den vergangenen Monaten deutlich zulegen und zeigt aktuell ein klar positives technisches Bild. Zusätzliche Wachstumsperspektiven ergeben sich insbesondere aus den erweiterten Zulassungen des Krebsmedikaments Nubeqa, unter anderem in China. Diese Entwicklungen könnten die Ertragskraft des Konzerns im mittelfristigen Horizont nachhaltig stärken und sind ein zentraler Baustein der aktuellen Bayer Prognose.

? Bayer: ISIN: DE000BAY0017 - WKN: BAY001 - Ticker: BAYN

? Drei Key Takeaways

Positive Fundamentaldynamik: Neue Zulassungen für Nubeqa in China sowie die erwartete EU-Entscheidung zu Finerenon stärken die mittelfristige Bayer Prognose .

Charttechnisch klar bullisch: Die Aktie stabilisiert sich über der SMA20 , Rücksetzer wurden zuletzt konsequent gekauft - der Trend bleibt aufwärtsgerichtet.

Kursziele im Fokus: Oberseitig sind 51,30 - 53,80 EUR realistisch, übergeordnet bleibt ein Anlauf Richtung 65 EUR möglich, solange die Supports halten.

Fundamentaldaten Bayer Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 45,20 EUR Marktkapitalisierung 46,61 Mrd. EUR Umsatz 2024 44,40 Mio. EUR Eigenkapitalquote (2024) 27,32 % KGV (2026*) 18,53 4-Wochen-Performance +15,48 % Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2026* 0,25 % Branche Chemie - Pharma

* Prognose

Parkettgeflüster - Fundamentale Impulse für die Bayer Prognose

Ein wesentlicher Kurstreiber bleibt die positive Nachrichtenlage aus dem Pharmabereich. In China wurde das Krebsmedikament Nubeqa (Darolutamid) für eine dritte Indikation zugelassen. Damit kann der Wirkstoff erstmals auch ohne Chemotherapie eingesetzt werden. Genehmigt wurde die Anwendung in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie zur Behandlung von Männern mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC).

Bereits im vergangenen Sommer hatte Bayer die entsprechende Zulassung in Europa erhalten. Durch die erweiterte Anwendungsmöglichkeit in China gewinnt das Medikament erheblich an Marktpotenzial - ein klar positiver Faktor für die mittelfristige Bayer Prognose.

Zusätzlich hat der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur eine Zulassungsempfehlung für Finerenon ausgesprochen. Das Medikament soll zur Behandlung von Herzinsuffizienz mit leicht reduzierter oder erhaltener linksventrikulärer Auswurfleistung (LVEF - 40) eingesetzt werden. Die finale Entscheidung der Europäischen Kommission wird in den kommenden Wochen erwartet....

