Im Oktober 2026 soll der Speicher im Wutzldorf in Betrieb gehen. Bereits jetzt vereinbarte Maxsolar mit Entrix eine Kooperation zur Vermarktung und Optimierung des Systems. Es ist der erste Batteriespeicher dieser Art, der in Deutschland gebaut wird. Maxsolar erhielt im vergangenen Jahr vom Verteilnetzbetreiber Bayernwerk Netz den Zuschlag für den Bau eines netzdienlichen Speichers nach Paragraf 11a EnWG. Im Sommer unterschrieben beide Seiten den Dienstleistungsvertrag für die Anlage mit 5 Megawatt Leistung und 25 Megawattstunden Kapazität, die im bayerischen Wutzldorf entstehen soll. Im Mai soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland