Nasdaq und S&P 500 rutschen nach Handelsbeginn heute mehr als ein Prozent ins Minus. Lichtblick: Broadcom liegt heute zunächst einige Prozentpunkte im Plus. Und bei Nvidia sieht es zumindest zwischenzeitlich auch ein bisschen nach Stabilisierung aus. Diese Entwicklung dürfte zu einem Großteil auf die Neuigkeiten von Google-Mutter Alphabet zurückzuführen sein.Broadcom gewinnt, Alphabet verliert. Und Nvidia schaut erst mal zu. Was auf den ersten Blick widersprüchlich wirkt, folgt einer klaren Logik: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
