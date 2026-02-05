VANCOUVER, British Columbia, 5. Februar 2026 - Mayfair Gold Corp. ("Mayfair", "Mayfair Gold" oder das "Unternehmen") (NYSE American: MINE; TSX-V: MFG) (- https://www.commodity-tv.com/play/mayfair-gold-developing-a-gold-project-on-the-fast-track-to-production-in-ontario-canada/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es offiziell eine Projektstatusmeldung ("NPS") für sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Fenn-Gib (das "Projekt") im Bergbaugebiet Timmins im Nordosten von Ontario eingereicht hat.

Die Einreichung der NPS stellt einen bedeutenden Meilenstein für die weitere Entwicklung des Projekts dar. Mit der Einreichung der NPS wird das Goldprojekt Fenn-Gib offiziell bei der Provinz Ontario registriert und das Ministerium für Energie und Bergbau ("MEM") darüber informiert, dass das Unternehmen beabsichtigt, das Projekt zu einer "produzierenden Mine" im Sinne des Ontario Mining Act weiterzuentwickeln. Nach Einreichung der NPS wird das Unternehmen die technischen Studien, Konsultationsprozesse sowie Genehmigungs- und Zulassungsverfahren weiter vorantreiben, die zur Unterstützung der geplanten zukünftigen Entwicklung erforderlich sind.

Dieser Meilenstein wird durch das anhaltende Engagement des Unternehmens für eine sinnvolle Zusammenarbeit mit der Apitipi Anicinapek Nation, einer lokalen First Nation mit Rechten innerhalb des Vertragsgebiets 9, sowie mit anderen regionalen indigenen und lokalen Gemeinschaften und Interessengruppen im Zuge der weiteren Entwicklung des Projekts unterstrichen. Die Weiterentwicklung des Projekts spiegelt den proaktiven Ansatz des Unternehmens in Bezug auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wider und unterstützt die kontinuierliche Risikominderung durch ökologische, technische und sozioökonomische Maßnahmen, die die Grundlage für künftige Bau- und Betriebsgenehmigungen bilden werden.

"Die Einreichung der Projektstatusmeldung ist ein wichtiger Schritt, um Fenn-Gib in Richtung Entwicklung voranzubringen", sagte Nicholas Campbell, CEO. "Sie ist eine klare Erklärung unserer Absicht, das Projekt zeitnah voranzutreiben, und bekräftigt unser Engagement für eine verantwortungsvolle Projektplanung, transparente Zusammenarbeit und die Einhaltung des modernisierten Genehmigungsverfahrens für Bergwerke in Ontario. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit den indigenen Gemeinschaften, lokalen Interessengruppen und Regierungsbehörden, während wir dieses bedeutende Goldprojekt weiter vorantreiben."

Über Mayfair Gold

Mayfair Gold ist ein kanadisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Fenn-Gib in der Region Timmins im Norden Ontarios konzentriert. Die PFS skizziert das Potenzial, Fenn-Gib zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten zu entwickeln, mit einem anfänglichen Entwicklungskapital von 450 Millionen C$, einer Basis-Amortisationszeit von 2,7 Jahren und einem kumulierten freien Cashflow von 896 Millionen Dollar in den ersten sechs Produktionsjahren, basierend auf einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar/Unze. Das Unternehmen treibt die Genehmigungsverfahren, die detaillierte Planung und die Einbindung der Interessengruppen voran, mit dem Ziel, 2028 mit dem Bau zu beginnen und 2030 die Produktion aufzunehmen.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde im Namen des Unternehmens geprüft und von Drew Anwyll, P.Eng., Chief Operating Officer von Mayfair, einem gemäß NI 43-101 qualifizierten Sachverständigen, genehmigt.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen"). Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "plant", "projiziert", "beabsichtigt", "schätzt", "beabsichtigt", "möglich", "Strategie", "Ziele", "Chancen", "Zielsetzungen" oder Variationen davon gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden" erfolgen, eintreten oder erreicht werden, oder durch die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke. Diese Informationen umfassen Aussagen über die Absicht des Unternehmens, das Projekt zu einer "produzierenden Mine" im Sinne des Ontario Mining Act weiterzuentwickeln, die Fortsetzung der technischen Studien, Konsultationsprozesse und Genehmigungsverfahren, die zur Unterstützung der geplanten zukünftigen Entwicklung erforderlich sind, die Fortsetzung der Risikominderung durch ökologische, technische und sozioökonomische Arbeiten, die die Grundlage für zukünftige Bau- und Betriebsgenehmigungen bilden, die Vor-Machbarkeitsstudie des Unternehmens, in der das Potenzial für die Entwicklung von Fenn-Gib zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten dargelegt wird, und das Ziel des Unternehmens, 2028 mit dem Bau zu beginnen und 2030 die Produktion aufzunehmen. Obwohl Mayfair Gold der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, werden die Leser darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Das Unternehmen hat diese zukunftsgerichteten Informationen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse basiert. Diese Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und im Registrierungsformular 40-F aufgeführt sind, die unter www.sedarplus.ca bzw. sec.gov/edgar verfügbar sind. Darüber hinaus beziehen sich die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Mayfair übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange ("TSXV") noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mayfairgold.ca oder wenden Sie sich direkt an:

Nicholas Campbell

CEO

Mayfair Gold Corp.

489 McDougall St

Matheson, ON P0K 1N0 Kanada

+1 (855) 350-5600

mailto:info@mayfairgold.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82887Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82887&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA57808L3056Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.