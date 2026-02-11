VANCOUVER, British Columbia, 10. Februar 2026 - Mayfair Gold Corp. ("Mayfair", "Mayfair Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MFG; NSYE: MINE) (- https://www.commodity-tv.com/play/mayfair-gold-developing-a-gold-project-on-the-fast-track-to-production-in-ontario-canada/ -) freut sich, die ersten Ergebnisse des engmaschigen Bohrprogramms zur Qualitätskontrolle ("Qualitätskontrollprogramm" oder "Programm") im Fenn-Gib-Projekt im Norden Ontarios bekannt zu geben.

Nick Campbell, CEO von Mayfair Gold, kommentierte: "Diese ersten Ergebnisse stärken unser Vertrauen in die höchsten Gehalte in den ersten Jahren des Fenn-Gib-Bergwerks. Obwohl sie vorläufig sind, deuten sie auf ein Potenzial für eine positive Gehaltsabstimmung hin, stützen die Annahmen der vorläufigen Machbarkeitsstudie für die ersten Jahre und liefern wichtige Daten für die Weiterführung der Projektfinanzierung. Die restlichen Untersuchungsergebnisse werden für das erste Quartal 2026 erwartet."

Das Grade Control Program umfasste 56 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 4.200 Meter. Alle Bohrlöcher wurden vertikal in einem Abstand von 10 m x 10 m bis zu einer Zieltiefe von 75 Meter gebohrt. Das Programm wurde im Kernbereich der Startgrube der Phase 1 durchgeführt und umfasst etwa eine Million Tonnen Material, das nach Abschluss der Bauarbeiten voraussichtlich Teil der ersten Anlagenbeschickung sein wird.

Das Ziel des Programms bestand darin, Bohrungen zur Qualitätskontrolle zu simulieren und zusätzliche Daten zur Unterstützung der Abgrenzung des oberflächennahen Teils des Erzkörpers zu liefern. Diese Pressemitteilung berichtet über die Ergebnisse von 36 der 56 Bohrlöcher; die Untersuchungsergebnisse für die übrigen Bohrlöcher stehen noch aus.

Diese Ergebnisse gelten als vorläufig, bis alle Daten aus dem gesamten Programm vorliegen und alle QAQC-Ergebnisse überprüft wurden. Derzeit werden keine Schlussfolgerungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die gesamte Mineralressourcenschätzung oder den Abbauplan gezogen. Darüber hinaus wurden die hierin veröffentlichten Bohrergebnisse nicht in die Vor-Machbarkeitsstudie 2026 des Unternehmens aufgenommen, die am 8. Januar 2026 unter dem Titel "Fenn-Gib-Projekt: NI 43101 Technischer Bericht und Vor-Machbarkeitsstudie" veröffentlicht wurde. Eine Kopie des technischen Berichts ist unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar.

Jean-Francois Metail, Mineral Resource consultant von Mayfair, erklärte: "In diesen Zwischenergebnissen sorgt das Gehaltskontrollprogramm bereits für ein hohes Maß an Vertrauen in das Blockmodell innerhalb der Startgrube. Ebenso wichtig ist, dass es wichtige, für den Bergbau relevante Informationen zur Erzgeometrie, Verdünnung und potenziellen Erzverlusten liefert, die im Vorfeld der Inbetriebnahme und der frühen Produktion von großem Nutzen sein werden."

Die Ziele des Gehaltskontrollprogramms waren:

- Validierung der oberflächennahen Gehaltsverteilung und Erzgeometrie durch engmaschige Bohrungen zur Gehaltskontrolle

- Direkter Vergleich der Bohrergebnisse mit dem bestehenden Ressourcenblockmodell, um lokale Gehaltsunterschiede zu bewerten

- Verbesserung der Definition von Erz-Abraum-Grenzen zur Unterstützung eines effizienten Bergbaus (d. h. Verringerung von Verwässerung und Metallverlusten sowohl in der Planung als auch im Betrieb)

- Stärkung des Vertrauens in die Gehalte und die Produktion während der Anlaufphase und in den ersten Betriebsjahren

- Beitrag zu einer umfassenderen Strategie zur Risikominderung des Projekts im Anschluss an die vorläufige Machbarkeitsstudie

- Stärkung des Vertrauens potenzieller Kreditgeber im Rahmen der Projektfinanzierung von Fenn-Gib

Die folgenden Abbildungen veranschaulichen die allgemeine Lage des Programms innerhalb der anfänglichen Startergrube

Abbildung3: Längsschnitt, Blick nach Norden. Phase 1, Startgrube umrissen. Vertikale Bohrlöcher kennzeichnen die Bohrlöcher des Gehaltskontrollprogramms; geneigte Bohrlöcher sind historische Diamantbohrlöcher, die in der MRE-Schätzung enthalten sind

(Vorläufige) Bohrdaten des Gehaltskontrollprogramms

Die vorgelegten Daten ermöglichen einen direkten Vergleich zwischen den im Rahmen des Gehaltskontrollprogramms gebohrten Abschnitten und den vom aktuellen Mineralressourcen-Blockmodell vorhergesagten Abschnitten.

Abbildung 1: Vergleich der Ergebnisse des Gehaltskontrollprogramms und des Blockmodells

(1) (2) (3) (4) (5) Loch-ID Neigungssteuerung Programm Blockmodell Programm zur Qualitätskontrolle Block Modell Gesamtlänge (m) Au-Grenzwert (g/t) Au (g/t) Länge (m) Au Begrenzt (g/t) Länge (m) Au (g/t) Au > 0,0 g/t Au >= 0,80 MRE-FG25-001 63 0,93 1,14 24 1,78 39 1,53 MRE-FG25-002 70 1,42 1,23 37 2,21 52 1,49 MRE-FG25-003 64 1,54 1,07 43 2,06 41 1,35 MRE-FG25-004 66 1,02 1,18 41 1,42 41 1,65 MRE-FG25-005 64 1,17 2,22 35 2,06 51 2,63 MRE-FG25-006 64 0,92 1,23 15 2,22 46 1,58 MRE-FG25-007 63 0,99 1,51 31 1,47 46 1,93 MRE-FG25-008 62 0,90 0,95 11 2,78 36 1,24 MRE-FG25-009 63 0,89 1,00 31 1,32 36 1,45 MRE-FG25-010 66 1,08 1,14 31 1,86 41 1,52 MRE-FG25-011 66 0,74 1,20 25 1,24 46 1,45 MRE-FG25-012 65 1,42 0,92 26 2,92 41 1,22 MRE-FG25-013 64 2,54 0,92 36 4,16 46 1,07 MRE-FG25-014 65 1,75 1,51 51 2,13 46 1,97 MRE-FG25-015a 62 0,90 1,41 25 1,58 51 1,61 MRE-FG25-016 66 0,91 1,25 31 1,47 51 1,48 MRE-FG25-017 66 0,71 1,07 25 1,09 46 1,27 MRE-FG25-018 66 1,46 1,15 36 2,32 51 1,32 MRE-FG25-019 64 0,84 1,72 31 1,32 51 1,99 MRE-FG25-020 64 0,93 1,55 31 1,56 41 2,16 MRE-FG25-021 65 1,60 1,37 35 2,57 55 1,51 MRE-FG25-022 64 1,39 1,59 43 1,78 64 1,59 MRE-FG25-023 66 0,81 1,45 25 1,32 51 1,70 MRE-FG25-024 66 2,02 1,64 50 2,60 61 1,71 MRE-FG25-025 66 3,09 2,08 51 3,83 51 2,55 MRE-FG25-026 66 0,93 1,00 35 1,29 51 1,13 MRE-FG25-027 66 1,40 2,01 56 1,53 56 2,25 MRE-FG25-028 66 1,50 1,84 45 1,93 61 1,93 MRE-FG25-029a 66 1,51 1,38 45 1,96 66 1,38 MRE-FG25-030 66 1,21 1,49 35 1,85 56 1,64 MRE-FG25-031 66 1,92 1,24 56 2,14 61 1,28 MRE-FG25-032 66 4,25 1,98 56 4,92 56 2,23 MRE-FG25-033 66 2,25 2,17 61 2,37 61 2,31 MRE-FG25-035 66 3,02 1,52 51 3,80 41 2,00 MRE-FG25-036 66 1,51 1,16 40 2,11 50 1,29 MRE-FG25-041 66 1,24 0,90 45 1,54 36 1,21 Gesamt 2.355 1,47 1,40 1358 2,21 1788 1,68 HINWEIS: Alle Gehaltsdaten basieren auf 5-m-Kompositen, wodurch ein Vergleich der Diamantbohrlöcher des Gehaltskontrollprogramms mit dem 5-m-Ressourcenblockmodell möglich ist.

So lesen Sie die Tabelle und das Datenformat:

- Jede Zeile zeigt ein 75 m vertikales Bohrloch aus dem Gehaltskontrollprogramm und vergleicht die analysierten Gehalte mit dem Gehalt des Ressourcenblockmodells 2026 PFS entlang desselben Weges. Die Daten sind in 5-Meter-Komposite zusammengefasst, um einen direkten Vergleich mit der 5-Meter-Ressourcenmodellblockhöhe zu ermöglichen.

- Beim Vergleich des Gesteinsanteils der Bohrlöcher (Spalte (2)) mit dem durchschnittlichen Gehalt, der für denselben Abschnitt im Ressourcenblockmodell angegeben ist (Spalte (3)), zeigen die Ergebnisse einen leichten Anstieg des Durchschnittsgehalts (1,47 g/t gegenüber 1,40 g/t).

- Bei Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,8 g/t weist das Programm höhere Gehalte über etwas kürzere Längen (Spalte (4)) im Vergleich zum Blockmodell (Spalte (5)) auf (1.358 m mit 2,21 g/t gegenüber 1.788 m mit 1,68 g/t).

- Es ist zu beachten, dass das Grade Control Program zwar höhere Durchschnittsgehalte über kürzere mineralisierte Abschnitte oberhalb des Cutoff-Gehalts von 0,8 g/t Au meldet, das resultierende Gehalt-Längen-Produkt jedoch weitgehend mit dem vom Blockmodell vorhergesagten übereinstimmt.

Es sollten keine Schlussfolgerungen aus dem Programm gezogen werden, bis die endgültigen Untersuchungsergebnisse der verbleibenden 20 der 56 Bohrlöcher vorliegen und alle QA/QC-Verfahren abgeschlossen sind.

QA/QC

Mayfair Gold unterhält ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm (QA/QC), das den Anforderungen von NI 43-101 und den besten Praktiken der Branche entspricht. Die Oberflächenbohrungen im NQ-Format wurden von Black Diamond Drilling aus Matheson (Ontario) unter der Aufsicht des Explorationsteams von Mayfair Gold durchgeführt. Das Bohrprogramm umfasst detaillierte geologische Protokollierungen und systematische Probenahmen von Bohrkernen in der gesicherten Anlage von Mayfair in Matheson (Ontario).

Die für die Analyse ausgewählten Bohrkerne wurden mit einer Diamantsäge längs geschnitten. Eine Hälfte des Kerns wurde als Referenz in der Kernbox aufbewahrt, die andere Hälfte wurde in Beutel verpackt, versiegelt und für den Versand vorbereitet. Die Analysearbeiten wurden von Swastika Laboratories Ltd. in Swastika, Ontario, durchgeführt. Swastika Laboratories ist von der Canadian Association for Laboratory Accreditation Inc. (CALA) akkreditiert und erfüllt die Normen ISO/IEC 17025 für die Goldanalyse mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss und Feuerprobe mit Flammenatomabsorptionsspektroskopie (FAAS).

Die Proben wurden von Mitarbeitern von Mayfair direkt an Swastika Laboratories geliefert. Die Proben werden auf mindestens 80 % mit einer Korngröße von 1.700 µm zerkleinert. Anschließend werden die Proben mit einem Rotationsteiler auf 300 bis 500 g aufgeteilt. Die 300 bis 500 g schweren Proben werden auf mindestens 85 % mit einer Korngröße von 74 µm pulverisiert. Die Goldanalysen wurden mittels 30-Gramm-Glühprobe mit FAAS-Auswertung durchgeführt. Proben mit Goldgehalten von mehr als 10 g/t wurden mit einer 30-Gramm-Glühprobe mit gravimetrischem Finish erneut untersucht. Im Rahmen des QA/QC-Protokolls von Mayfair wurden ein zertifiziertes Referenzmaterial (CRM), eine grobe Blindprobe und eine grobe Doppelprobe in die Sequenz von jeweils 25 Proben eingefügt. Außerdem werden routinemäßige Kontrolluntersuchungen durch Dritte durchgeführt.

Alle Bohrlöcher des Programms wurden vollständig vertikal (-90° Neigung) gebohrt, und die tatsächliche Mächtigkeit wird nicht geschätzt.

Zusätzliche Offenlegung in Bezug auf Investor Relations und Kommunikationsberatungsdienste

Das Unternehmen hat zuvor Vereinbarungen mit mehreren Investor-Relations- und Kapitalmarktberatern offengelegt. Gemäß den Börsenanforderungen werden hierin zusätzliche Details bereitgestellt.

Mayfair hat eine Vereinbarung mit Swiss Resource Capital AG (SRC) geschlossen, einem in der Schweiz ansässigen Investor-Relations-Unternehmen, das sich auf den Rohstoffsektor spezialisiert hat. SRC wird sich auf Europa konzentrieren und Mayfair bei der Kommunikation, der Erstellung und Gestaltung von Materialien, Non-Deal-Roadshows, virtuellen Kampagnen, gezielten Investorenansprechungen und damit verbundenen Medienbewusstseinsprogrammen unterstützen. Gemäß der Vereinbarung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, eine monatliche Gebühr von 6.000 CHF pro Monat für einen Zeitraum von 12 Monaten nachträglich zu zahlen. SRC ist ein unabhängiges Privatunternehmen mit Sitz in Herisau, Schweiz, das sich im Besitz von CEO Marc Ollinger befindet und von ihm geleitet wird. Weder SRC noch Marc Ollinger haben direkte oder indirekte Beteiligungen an den Wertpapieren des Unternehmens.

Mayfair hat eine Vereinbarung mit Triomphe Holdings Ltd. geschlossen, die unter dem Namen Capital Analytica firmiert und ein Marketing- und Öffentlichkeitsarbeitsunternehmen im Bergbausektor ist. Capital Analytica wird Dienstleistungen in den Bereichen digitale Bekanntmachung, Überwachung und Engagement-Berichterstattung erbringen. Dazu gehören die Verbreitung von Unternehmensmaterial in einer Reihe von Social-Media-Foren sowie die Überwachung von Aktivitäten, Engagement und Stimmung. Gemäß der Vereinbarung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, 150.000 Dollar in zwei Tranchen für eine Laufzeit von 6 Monaten zu zahlen, mit der Option auf Verlängerung um weitere 6 Monate zu einem Preis von 75.000 Dollar. Capital Analytica ist ein unabhängiges Unternehmen mit Sitz in Nanaimo, British Columbia, das von seinem Gründer Jeff French geführt wird. Capital Analytica hält weder direkt noch indirekt Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens.

Über Mayfair Gold

Mayfair Gold ist ein kanadisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Fenn-Gib in der Region Timmins im Norden Ontarios konzentriert. Die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) skizziert das Potenzial, Fenn-Gib zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten zu entwickeln, mit einem anfänglichen Entwicklungskapital von 450 Millionen CAD, einer Basis-Amortisationszeit von 2,7 Jahren und einem kumulierten freien Cashflow von 896 Millionen Dollar in den ersten sechs Produktionsjahren, basierend auf einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar pro Unze. Das Unternehmen treibt die Genehmigungsverfahren, die detaillierte Planung und die Einbindung der Interessengruppen voran, mit dem Ziel, 2028 mit dem Bau zu beginnen und 2030 die Produktion aufzunehmen.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde im Namen des Unternehmens geprüft und von Drew Anwyll, P.Eng., Chief Operating Officer von Mayfair, einem gemäß NI 43-101 qualifizierten Sachverständigen, genehmigt.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen"). Die Verwendung der Wörter "wird" und "erwartet" sowie ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Diese Informationen umfassen Aussagen, dass der Handel an der NYSE American voraussichtlich am Dienstag, dem 27. Januar 2026, unter dem Symbol "MINE" aufgenommen wird und dass die Stammaktien gleichzeitig mit der Aufnahme des Handels an der NYSE American nicht mehr an der OTCQX gehandelt werden. Obwohl Mayfair Gold der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen und/oder Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, werden die Leser darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Das Unternehmen hat diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse basiert, einschließlich Annahmen bezüglich der endgültigen Notierungsmechanismen. Diese Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, das unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Darüber hinaus wurden die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getroffen, und Mayfair übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange ("TSXV") noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

