Diszipliniert zum Produzenten: Mayfair Gold: Strategie schafft schnellsten Weg zu freiem Cashflow!

Gold bleibt trotz Volatilität im Aufwärtstrend - und Mayfair Gold entwickelt Fenn-Gib im Timmins-Camp mit klarem Fokus auf frühe, hochmargige Produktion und raschen freien Cashflow.

Erstveröffentlichung: 04.03.2026; 5 38 Uhr Europe/Berlin

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold ist, das, was es in echten Stressphasen immer ist: der schnellste Gradmesser für geopolitisches Risiko. Seit der offene Konflikt zwischen den USA/Israel und Iran am Wochenende eskalierte und sich weiter ausweitet, suchen Investoren verstärkt Schutz und das Edelmetall reagiert entsprechend. Zu Wochenbeginn (02.03.2026) zog Spot-Gold zeitweise um mehr als 2% an und lag am Abend bei rund 5.297,- US-Dollar je Unze, womit sich das Plus seit Jahresbeginn auf knapp 23% summierte. Der bisherige Rekord wurde am 29.01.2026 bei 5.594,82 US-Dollar festgestellt.

Noch wichtiger: Es geht längst nicht nur um Schlagzeilen, sondern um Zweit- und Drittrundeneffekte. Der Energiemarkt reagiert nervös - Öl verteuerte sich in der jüngsten Eskalationswelle laut Reuters zeitweise um über 10%. Selbst die EZB warnt, dass ein längerer Konflikt die Inflationsrate im Euroraum spürbar nach oben drücken und Wachstum kosten könnte.

In Summe zeigt das: Die jüngste Volatilität ist kein "Trendbruch", sondern die Fortsetzung einer Bewegung, die Gold zuletzt mehrfach auf neue Rekorde getragen hat - getragen von Sicherheitsnachfrage, geopolitischer Fragmentierung und strategischer Reservepolitik.

Quelle: World Gold Council: Weekly Markets Monitor, 23. Februar 2026

Die stärksten "Trigger" sind weiterhin intakt!

Safe Haven: Der unsichere Ausgang der militärischen Eskalation in Nahost treiben Investoren in Richtung Gold als sicheren Hafen. Aber auch das Kippen eines Großteils der US-Strafzölle durch den "Supreme Court', ein schwächer als erwartetes Q4-BIP in den USA und höhere Verbraucherpreise sind mächtige Push-Faktoren für den Goldpreis.

Zentralbankkäufe: Immer stärker verschieben die Zentralbanken ihre Fremdreserven in Richtung Gold und damit weg vom US-Dollar. So hat beispielsweise die polnische Nationalbank ihre Goldreserven auf rund 550 Tonnen im Wert von über 63 Milliarden Euro erhöht und auch andere zentrale Geldinstitute füllen ihre Tresore kräftig mit dem Edelmetall auf.

Quelle: Visual Capitalist

Das alles zeigt, dass Gold sein Standing als mit Abstand zuverlässigster "Zufluchtsort" für Investoren bei politischen oder wirtschaftlichen Spannungen weiter festigt. Darüber hinaus zeigt die Goldpreisdynamik der letzten Monate, dass das Edelmetall nicht nur als "Safe Haven' genutzt wird, sondern sich mittlerweile auch als fester strategischer Pfeiler in der globalen Finanzstrategie und Portfolioallokation etabliert hat.

Beste Bedingungen also, um auf einen angehenden Goldproduzenten wie Mayfair Gold (WKN: A41X3D) zu setzen, der mit fast schon "brutaler" Effizienz und Kostendisziplin sein kanadische Ausnahme-Asset "Fenn-Gib' konsequent hin zur ersten Produktion entwickelt und dabei bereits wichtige Meilensteine erreicht hat.

Lage, Lage, Lage: Hochgradiger Timmins-Distrikt und vorhandene Infrastruktur!

Das rund 1.878 Hektar große "Fenn-Gib'-Goldprojekt liegt im "Timmins-Porcupine'-Goldcamp in Ontario (Kanada). Die Region zählt zu den etabliertesten Bergbaurevieren Nordamerikas.

Quelle: Mayfair Gold

Historisch wurden dort über 70 Millionen Unzen Gold gefördert. "Fenn-Gib' profitiert damit von "Lage, Lage, Lage" - im wahrsten Sinne des Wortes.

Investment Attractiveness Index-Kanada

Quelle: Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies, 2024

Hochgradige Nachbarn wie Discovery Silvers "Porcupine'-Projekt und andere "Hochkaräter" in unmittelbarer Umgebung unterstreichen "Fenn-Gibs'-Tier-1-Qualitäten.

Hinzu kommt: "Fenn-Gib' ist infrastrukturell hervorragend angebunden. Highway 101 verläuft durch das Projektgebiet, die "PFS' sieht einen Netzanschluss (Hydro One, 27,6-kV-Leitung ab Ramore-Umspannstation) für den Betrieb vor. In der Region sind Produzenten und Dienstleister sehr aktiv, u.a. Discovery Silver ("Porcupine Complex') und McEwen Mining ("Black Fox'). Das reduziert Entwicklungs- und Umsetzungsrisiken und kann Tempo in die Projektpipeline bringen.

Vor-Machbarkeitsstudie ("Pre-Feasibility Study', "PFS') untermauert "Fenn-Gibs'-Potenzial!

Die jüngst veröffentlichte "PFS' skizziert ein schlankes, auf frühe Margen ausgerichtetes Minenszenario. Wichtig: Es handelt sich um eine Vor-Machbarkeitsstudie, also einen Zwischenschritt auf dem Weg zu Detailengineering, Genehmigungen und einer finalen Bauentscheidung.

Auf Basis einer Mineralreserve von 1,04 Mio. Unzen Gold mit durchschnittlich 1,29 g/t Au in 25,1 Mio. t Erz und eines angenommenen Basis-Goldpreises von 3.100,- USD/oz weist die "PFS' einen Nachsteuer-NPV(5%) von 652 Mio. CAD und eine Nachsteuer-"IRR' von 24% aus, bei einer Amortisationszeit von 2,7 Jahren. Über die Lebensdauer der Mine von 14,3 Jahre liegt die durchschnittliche Jahresproduktion bei rund 64.000 Unzen Gold, die AISC werden mit etwa 1.292,- USD/oz angegeben. Die anfänglichen Investitionskosten (Initial CAPEX) liegen bei 450 Mio. CAD.

Unterm Strich steht damit ein kumulativer freier Cashflow von 1,707 Mrd. CAD über die Lebensdauer der Mine.

Quelle: Mayfair Gold

Besonders wichtig für die "Upside"-Logik: Der Minenplan der "PFS' nutzt nur rund 1,04 Mio. Unzen, das sind etwa 24% der "angezeigten' Mineral Resource von rund 4,3 Mio. Unzen (Stichtag 03.09.2024). Damit bleibt ein großer Teil der Ressource für potenzielles Wachstum und spätere Ausbauschritte erhalten.

Ein Blick auf das Spotpreis-Szenario in der "PFS' 4.450 USD/oz, Spot-/FX-Stand 06.01.2026) verdeutlicht das Potenzial: Der Nachsteuer-NPV(5%) steigt auf 1,373 Mrd. CAD, die Nachsteuer-IRR auf 38% und die Amortisationszeit sinkt auf 1,7 Jahre.

Quelle: Mayfair Gold

Der durchschnittliche freie Cashflow in den Jahren 1 bis 6 wird in diesem Szenario mit rund 239 Mio. CAD pro Jahr angegeben (kumuliert 1,432 Mrd. CAD).

Fokus auf hochgradige Erschließung!

Was "Fenn-Gib' besonderen Wert verleiht, ist die Strategie, zunächst höhergradiges, oberflächennahes Material in den Vordergrund zu stellen und die Entwicklung über den Ontario-Genehmigungsprozess zu steuern. Laut "PFS' soll parallel an Genehmigungen, technischen Arbeiten und Vereinbarungen mit lokalen/indigenen Partnern gearbeitet werden, mit dem Ziel, größere Bauarbeiten in etwa 24 bis 36 Monaten zu starten, eine Bauentscheidung innerhalb von zwei bis drei Jahren zu ermöglichen und die kommerzielle Produktion innerhalb von fünf Jahren zu erreichen. Unterm Strich bedeutet das für Mayfair Gold (WKN: A41X3D) vor allem:

? Geringere Kapitalanforderungen

? "Überholspur" in Richtung freier Cashflow in diesem spannenden Goldzyklus

? Reinvestitionsmöglichkeiten und vielversprechende Wachstumsinitiativen dank Neubewertung und freiem Cashflow.

Quelle: Mayfair Gold

Anders gesagt, öffnet die Konzentration auf:

? eine kleine, sehr mächtige und kostengünstig zu bergende Ressource

? kurzen Genehmigungswegen und Bauzeiten

? ein funktionales Durchsatzdesign mit vorhersagbarer Performance, die "Fast Lane" hin zu üppigem freien Cashflow, der dank der Geschwindigkeit seiner Generierung auch einem geringeren Inflationsrisiko ausgesetzt ist

Hinzu kommt das enorme Skalierungspotenzial von "Fenn-Gib'. Denn die riesige Ressourcenbasis bietet, zusammen mit der Tatsache, dass die Mineralisierung in der Tiefe und entlang des Streichs weiterhin offen ist, spannende Perspektiven auf weitere Gold-Unzen.

Außerdem könnten zusätzliche mineralisierte Zonen im "North Block' außerhalb des Barrick-"Back-In'-Rechts liegen. Weiteres Explorationspotenzial bietet der weitgehend unerforschte "South Block' entlang der "Porcupine-Destor-Fault-Zone', einer der maßgeblichen Strukturen des "Timmins-Camps' (u.a. "Hollinger', "Dome', "McIntyre').

Quelle: Mayfair Gold

Operativ liegt der Fokus auf der Präzisierung des "Starter-Pit-Designs' und der frühen Produktionsjahre. Dazu wurde 2025 ein engmaschiges "Grade-Control'-Bohrprogramm (Diamantbohrungen) im Kern des "Starter-Pits' durchgeführt. Zusätzlich ist ein "Reverse-Circulation-("RC')-Confidence'-Programm vorgesehen, um die hochgradige, oberflächennahe Zone für die finale Mineplanung noch granularer zu definieren. Die zusätzlichen Daten sollen die hochgradige Zone noch besser abgrenzen und damit eine effizientere Mineplanung ermöglichen, insbesondere mit Blick auf die ersten Betriebsjahre.

Quelle: Mayfair Gold

Mit diesen Koordinaten auf dem Radar, ist Mayfair Gold (WKN: A41X3D) seine Roadmap in Richtung erste Konstruktion und Produktion klar definiert.

Quelle: Mayfair Gold

1A-Aktionärsbasis!

Mit Muddy Waters investieren: "Wir investieren in Rohstoffe, weil wir glauben, dass sie ein fruchtbares Jagdrevier für Alpha sind". Mit Heeney Capital, Oaktree und Vestcor, verfügt Mayfair Gold (WKN: A41X3D) über eine solide Basis illustrer (institutioneller) Investoren.

Quelle: Mayfair Gold

Die straffe Aktienstruktur und ein starker Management- und Insider-Besitzanteil von 35% unterstreichen zusätzlich die klare Ausrichtung des Unternehmens auf langfristige Wertschöpfung.

Management aus erfahrenen "Gold"-Machern!

Mayfair Golds (WKN: A41X3D) CEO Nick Campbell und COO Drew Anwyll sind tief in der Goldwertschöpfung verankert. Beide bringen umfangreiche Erfahrung aus Entwicklung, Bau und Betrieb von Minenprojekten mit, ein zentraler Baustein, wenn aus einem Entwicklungsprojekt verlässlich ein Produzent werden soll.

Quelle: Mayfair Gold

Beide bringen umfangreiche Erfahrung aus Entwicklung, Bau und Betrieb von Minenprojekten mit, ein zentraler Baustein, wenn aus einem Entwicklungsprojekt verlässlich ein Produzent werden soll.

Von Mayfair Gold bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Mayfair Gold.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mayfair-gold-corp/

Fazit:

Mayfair Gold (WKN: A41X3D) entwickelt mit "Fenn-Gib' ein hochgradiges Goldprojekt im kanadischen Gold-Hotspot "Timmins Distrikt', und das über kurze Genehmigungswege auf Provinzebene und mit klarem Fokus auf das schnelle Generieren eines freien Cashflows. Dieser kann dann gezielt für weiteres Wachstum eingesetzt werden.

Die Geschwindigkeit sowohl der Genehmigungen und des Baus wie auch des erzeugten Cashflows minimieren mögliche Risiken und steigern das Potenzial für Neubewertungen. Daneben verfügt "Fenn-Gib' über grandioses Skalierungspotenzial, mit Blick auf die Erschließung zusätzlicher Ressourcen. Diese geniale Mischung zwischen einerseits der Konzentration auf kleinere, sehr hochgradige Ressourcen und "Cashflow auf der Überholspur" und andererseits langfristigem Wachstum durch eine mächtige Ressourcenbasis und erstklassigem Explorationspotenzial, positioniert Mayfair Gold (WKN: A41X3D) perfekt in einem Umfeld, in dem ein mittelfristig höherer Goldpreis ein Szenario ist, das viele Analysten unterstützen.

Mit Blick auf dieses Potenzial hängt die Bewertung am Markt naturgemäß stark vom Newsflow (Genehmigungen, Engineering, Bohrdaten) und dem Goldpreisumfeld ab.

Quelle: Mayfair Gold

Entscheidend ist: Mit der Notierung an der NYSE American unter dem Symbol "MINE" kann sich die US-Investorenbasis verbreitern und damit auch die Wahrnehmung und Liquidität am Kapitalmarkt erhöhen.

Wer sich im Goldsektor für Projekte mit klarer Entwicklungslogik und planbarem Newsflow interessiert, sollte Mayfair Gold (WKN: A41X3D) genauer unter die Lupe nehmen, insbesondere mit der Sicht auf die nächsten Meilensteine: Genehmigung, Engineering und Bohrdaten.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Mayfair Gold (PFS-News Release 08.01.2026, Projektseite/Technische Berichte, Investor-Präsentationen), Reuters (Goldpreis/Zoll-Thema, 23.02.2026), World Gold Council (Weekly Markets Monitor, 23.02.2026), Fraser Institute (Annual Survey of Mining Companies, 2024), Euronews/Notes from Poland (Goldreserven Polen, 20.01.2026). Intro-Bild: Stock.adobe.com.

Dieser Werbeartikel wurde am 03. März 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §86 Abs. 1 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt (sofern anzeigepflichtig).

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen. Dieser Artikel dient dazu, die Marktattraktivität des Unternehmens zu erhöhen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Mayfair Gold zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände (Eigene Positionen (JSR/Autor): keine, keine Netto-Position größer, kleiner, gleich 0,5%) in den zuvor genannten Unternehmen, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an JSR/SRC: Nein. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Mayfair Gold, erhalten aber für die Berichterstattung ein Entgelt über die SRC AG. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Mayfair Gold im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche und Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich nicht um eine Finanzanalyse und nicht um Anlageberatung. Investments in (Rohstoff-)Aktien sind mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetze oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA57808L3056