© Foto: Andrej Sokolow/dpaWaymo, Tesla und US-Senatoren drängen den Kongress, selbstfahrende Autos schneller auf die Straße zu bringen - aus Sorge vor der Konkurrenz aus China.Waymo und Tesla haben gemeinsam mit US-Senatoren den Kongress aufgefordert, lang erwartete Gesetze zur Förderung selbstfahrender Fahrzeuge zu beschleunigen. Hintergrund sind zunehmende Testfahrten von Robotaxis und die wachsende Konkurrenz aus China, darunter Unternehmen wie Baidu, Pony AI und WeRide. "Wir wissen, dass diese Technologie einen großen Teil der Zukunft der globalen Automobilindustrie ausmacht. Aber derzeit investiert China massiv in die Produktion autonomer Fahrzeuge", sagte der demokratische Senator Gary Peters laut Reuters vor …Den vollständigen Artikel lesen
