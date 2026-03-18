Einst war Raffi Krikorian bei Uber für autonomes Fahren verantwortlich. Ein Unfall mit einem Tesla im FSD-Modus hat den Experten jetzt zu einer grundsätzliche Frage gebracht: Sind teilautonome Fahrassistenzsysteme gefährlicher als gedacht? Tesla steht wegen seiner FSD-Software (Full Self-Driving/Supervised) immer wieder in der Kritik. Weil das teilautonome Fahrassistenzsystem voraussetzt, dass Fahrer:innen jederzeit zum Eingreifen bereit sind, musste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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