Im medialen Schatten des Technologiesektors revolutionieren KI und Robotik fast jegliche Form der industriellen Produktion und machen neue, kapitalintensive Anlagen unverzichtbar. Modernste Produktionstechnologie begünstigt darüber hinaus das auch politisch gewünschte Reshoring in den USA und Europa. Kein Wunder also, stossen die Aktien der Industriemaschinenbauer auf reges Anlegerinteresse. Der perfekte Moment somit, einzutauchen in unsere globale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab