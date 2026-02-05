Wochenlang galt sie als mögliche "Fusion des Jahrzehnts" - nun ist sie vom Tisch. Rio Tinto und Glencore haben ihre Gespräche über einen Zusammenschluss im Volumen von rund 260 Milliarden US-Dollar offiziell beendet. Damit zerplatzt vorerst die Hoffnung auf den größten Bergbaukonzern der Welt und einen neuen globalen Kupfer-Champion. Bereits Anfang Januar hatten wir im Gold Magazin ausführlich analysiert, warum eine Fusion der beiden Rohstoffgiganten das Machtgefüge im Bergbau grundlegend verändern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
