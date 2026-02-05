Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 5 février/February 2026) - The common shares of Redwood AI Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Redwood AI is a Vancouver-based artificial intelligence company providing software and analytics solutions for chemical and pharmaceutical development. Its platform integrates state-of-the-art AI models, cheminformatics, and operational data to support synthesis planning, process optimization, and supply-chain decision-making, helping reduce time, cost, and risk from early development through commercialization.

Les actions ordinaires de Redwood AI Corp. ont été approuvées pour une cotation à la CSE.

Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Redwood AI est une entreprise d'intelligence artificielle basée à Vancouver, fournissant des solutions logicielles et analytiques pour le développement chimique et pharmaceutique. Sa plateforme intègre des modèles d'IA à la pointe, la chimio-informatique et des données opérationnelles pour soutenir la planification de la synthèse, l'optimisation des processus et la prise de décision dans la chaîne d'approvisionnement, contribuant à réduire le temps, les coûts et les risques depuis les premières phases de développement jusqu'à la commercialisation.

Issuer/Émetteur: Redwood AI Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): AIRX NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 33 508 750 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 6 774 300 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 757922 10 9 ISIN: CA757922 10 9 3 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 6 février/February 2026 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 août/August Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)