Das hatte sich abgezeichnet: Rio Tinto bricht die Gespräche über eine Übernahme von Glencore ab. Wochenlange Verhandlungen enden ohne Ergebnis, die Konsolidierungsfantasie platzt. Die Aktien reagieren sofort. Was als Mega-Deal geplant war und den größten Bergbaukonzern der Welt hervorgebracht hätte, scheitert an einem wenig überraschenden Punkt.Es geht um den Preis. Rio Tinto teilte mit, man habe kein Angebot vorlegen können, das den eigenen Aktionären ausreichend Wert geliefert hätte. Kurz zuvor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
