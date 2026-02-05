Unternehmen in der Region EMEA modernisieren ihre Betriebsabläufe, um neue Erlösmodelle zu schaffen und sich entwickelnde Vorschriften einzuhalten, heißt es in den Berichten der Reihe ISG Provider Lens

Unternehmen in der Telekommunikationsbranche sowie in der Medien- und Unterhaltungsindustrie (Media and Entertainment, M&E) in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) bewegen sich zunehmend in vernetzten digitalen Umgebungen, während Technologien wie KI, Cloud, 5G und Edge-Computing die bisherigen Servicebereitstellungs- und Betriebsmodelle umgestalten. Zu diesem Schluss gelangen zwei neue Forschungsberichte, die jetzt von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem weltweit tätigen, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurden.

Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Telecom Managed and Next-gen IT Services" für EMEA stellt fest, dass Telekommunikationsunternehmen derzeit Initiativen zur Modernisierung ihrer betrieblichen Abläufe verfolgen, um die Komplexität ihrer Altsysteme, die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen und den Druck zur Erzielung von Erträgen in den Griff zu bekommen. In ähnlicher Weise kommt der Bericht "2025 ISG Provider Lens Media and Entertainment Managed and Next-gen IT Services" für EMEA zu dem Schluss, dass M&E-Unternehmen ihre Content-Lieferketten durch Cloud-native Plattformen, Automation und datengestützte Arbeitsabläufe modernisieren, um so die Betriebskosten unter Kontrolle zu behalten und eine plattformübergreifende Verteilung von Inhalten zu unterstützen.

"Die Telekommunikationsunternehmen im Raum EMEA werden gegenwärtig dazu gebracht, sich hin zu offeneren Ökosystem-Betriebsmodellen zu bewegen", sagte Anthony Drake, Partner und President von ISG EMEA. "Verhaltene Umsatzzahlen und eine zunehmende Komplexität der Betriebsabläufe zwingen sie dazu, bei der Bereitstellung von Unternehmensdienstleistungen stärker auf Partner und Plattformen zu setzen, auch wenn sie sich bemühen, eine Balance zwischen Offenheit und Kontrolle zu finden und eine zu starke Abhängigkeit von Hyperscalern zu vermeiden."

Die Telekommunikationsunternehmen im Raum EMEA priorisieren die Vereinfachung von Operations-Support-Systemen (OSS) und Business-Support-Systemen (BSS), heißt es in dem Bericht. Sie suchen zunehmend nach Möglichkeiten zur Automation durch KI für IT-Betriebsabläufe (AI for IT operations, AIOps). Diese Initiativen haben messbare Ergebnisse geliefert, beispielsweise eine Verkürzung der mittleren Reparaturzeit (Mean Time To Repair, MTTR) von 30 Prozent auf 70 Prozent und ein um 65 Prozent schnelleres Onboarding.

Die M&E-Landschaft im Raum EMEA verlagert sich derzeit zu Cloud-nativen, KI-gestützten Lieferketten und automatisierten Arbeitsabläufen, um die Time-to-Air zur verkürzen und die Betriebskosten zu senken, so ISG. Die Unternehmen befinden sich heute im Übergang von isolierten Broadcast- und Kreativ-Stacks zu interoperablen Umgebungen, die Lokalisierungen, Remote-Produktionen und hybride Distributionsmodelle unterstützen. Dabei integrieren sie in zunehmendem Maße KI-gestützte Qualitätskontrollen, eine Anreicherung mit Metadaten und automatisierte Workflow-Orchestrierung in ihre Content-Lieferketten. Diese Veränderungen haben die Content-Bereitstellungszyklen verkürzt und die Skalierbarkeit über regionale Märkte hinweg verbessert.

Die M&E-Unternehmen im Raum EMEA nutzen vermehrt Analysen sowie Erkenntnisse aus Performance-Auswertungen für die Content-Beschaffung, die Werbeoptimierung und die Ausrichtung auf bestimmte Zielgruppen, heißt es in dem Bericht. Darüber hinaus setzen sie KI ein, um die Monetarisierung durch personalisierte Inhalte, kontextbezogene Werbung und Direct-to-Consumer-Optimierung zu verbessern. Die Unternehmen berichten von messbaren Ergebnissen dieser Maßnahmen, unter anderem eine höhere aktive Einbindung der Zielgruppen und ein geringeres Verlassen von Inhalten. Diese Initiativen fügen sich in umfassendere Bemühungen ein, Betriebskosten zu minimieren und konsistente, qualitativ hochwertige Betrachtungserlebnisse zu schaffen.

"Die Unternehmen räumen Kosteneinsparungen und betrieblicher Effizienz Priorität ein, wenden aber auch Arbeitsabläufe an, die auf generativer und agentischer KI basieren und Innovationen fördern und ihre Geschäftsentwicklung unterstützen", sagte Yash Jethani, Principal Analyst, ISG Provider Lens Research, und Hauptautor des Berichts. "Die Unternehmen wünschen sich Technologieinitiativen, die messbare Ergebnisse liefern, so z.B. einen verbesserten Asset-ROI und stärkere Compliance, Datenkontrollen und Rechte-Governance."

In den Berichten werden noch andere Trends in den Industriezweigen Telekommunikation und M&E im Raum EMEA untersucht, darunter die wachsende Rolle von souveränen Cloud- und Daten-Governance-Frameworks in Betrieben, die in mehreren Ländern operieren, und die zunehmende Bedeutung von Überlegungen zur Nachhaltigkeit in der digitalen Infrastruktur und der Content-Produktion.

Mehr Informationen zu den wichtigsten Herausforderungen, mit denen sich Telekommunikations- und M&E-Unternehmen im Raum EMEA konfrontiert sehen, sowie den ISG-Empfehlungen für deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing hier.

Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Telecom Managed and Next-gen IT Services" bewertet die Fähigkeiten von 44 Anbietern in den zwei Bereichen (sog. Quadranten) "Strategy and Enablement Services" und "Telecom Managed and Next-gen IT Services".

Im Telecom-Bericht werden Accenture, Capgemini, HCLTech, IBM, Infosys und Tech Mahindra als führend (Leader) in zwei Quadranten genannt. Atos, Cognizant, Deloitte, DXC Technology, EY, McKinsey Company, PwC, TCS und Wipro sind jeweils in einem Quadranten als Leader aufgeführt.

Darüber hinaus werden Atos und Torry Harris als "Rising Stars" Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der ISG-Definition in jeweils einem Quadranten genannt.

Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Media and Entertainment Managed and Next-gen IT Services" bewertet die Fähigkeiten von 53 Anbietern in den zwei Quadranten "Strategy and Enablement Services" und "Media and Entertainment Managed and Next-gen IT Services".

Im Bericht "Media and Entertainment" werden Accenture, Capgemini, HCLTech, IBM und Infosys als Leader in zwei Quadranten genannt. Amdocs, Atos, Deloitte, EPAM Systems, EY, McKinsey Company, PwC, TCS, Tech Mahindra und Wipro sind jeweils in einem Quadranten als Leader aufgeführt.

Darüber hinaus werden Atos und Virtusa als "Rising Stars" Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der ISG-Definition in jeweils einem Quadranten genannt.

Im Bereich Kundenerfahrung wird NetoAI als globaler ISG CX Star Performer für 2025 unter den Anbietern von Managed- und Next-Gen-IT-Services in der Telekommunikations- und M&E-Industrie genannt. NetoAI erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist, der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Telecom Managed and Next-gen IT Services" für EMEA ist für Abonnenten verfügbar oder kann auf dieser Webseite erworben werden. Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Media and Entertainment Managed and Next-gen IT Services" für EMEA ist auf dieser Webseite verfügbar.

Über ISG Provider Lens Forschung

Die Forschungsreihe "ISG Provider Lens Quadrant" ist die einzige Anbieterbewertung ihrer Art, die empirische, datengestützte Forschung und Marktanalyse mit der Praxiserfahrung und Beobachtung des globalen Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen finden eine umfassende Datenbasis und Marktanalysen zur Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Sourcing-Partner, während ISG-Berater die Reports nutzen, um ihr eigenes Marktwissen zu validieren und Empfehlungen für Unternehmenskunden von ISG auszusprechen. Die Forschung deckt derzeit Anbieter mit globalem Serviceangebot ab, ebenso wie in Europa, den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Benelux, Deutschland, der Schweiz, den nordischen Ländern, Australien und Singapur/Malaysia, mit weiteren Märkten, die künftig folgen. Weitere Informationen zur "ISG Provider Lens"-Forschung finden Sie auf dieser Webseite.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front, wenn es darum geht, KI zu nutzen, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten, seine fundierten Kenntnisse der Anbieter-Ökosysteme und die Expertise seiner weltweit 1.600 Fachleute, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

