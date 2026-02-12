Der regulatorische Druck und die Energiewende zwingen Unternehmen zu integrierten digitalen Lösungen, die mehrere Unternehmensfunktionen abdecken so der Bericht von ISG Provider Lens

Laut einer Marktstudie, die heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III) veröffentlicht wurde, verlagert sich der Fokus der Nachhaltigkeitsanstrengungen europäischer Unternehmen von der reinen regulatorischen Compliance hin zu messbaren Finanz- und Betriebsergebnissen. Die ISG ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen.

Der ISG Provider Lens European and Global Digital Sustainability Report 2025 kommt zu dem Schluss, dass Unternehmen in integrierte Datenarchitekturen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) investieren, die Nachhaltigkeitsinformationen aus den Bereichen Finanzen, Beschaffung, Personalwesen, Betrieb und Betriebstechnologie (OT) miteinander verknüpfen. Dieser Ansatz sorgt für mehr Genauigkeit und eine verbesserte Governance aller interner Systeme. Außerdem suchen Unternehmen nach Lösungen für mehr Transparenz in der Lieferkette und auf Produktebene, um detailliertere Einblicke in CO2-Emissionen und Personalpraktiken zu erhalten.

"Europäische Unternehmen bringen ihre Strategien mit der Energiewende in Einklang, um Energierisiken zu mindern, Dekarbonisierungsziele zu unterstützen und neue Wachstumschancen zu erschließen", berichtet Matthias Paletta, Director bei ISG. "Sie bevorzugen Anbieter, die Daten, KI und Branchenexpertise in nachweisbare Ergebnisse umsetzen können, die Transparenz, Rechenschaftspflicht und Wettbewerbsdifferenzierung verbessern."

Dem Bericht zufolge setzen Unternehmen in ganz Europa auf digitale Nachhaltigkeitslösungen. Der Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix der Region steigt rasant, und die Emissionen sind weiterhin rückläufig. Energieintensive Unternehmen greifen zu digitalen Tools, die anhand präziser Mess- und Emissionsdaten die Elektrifizierung verwalten, erneuerbare Energiequellen am Standort integrieren und die betriebliche Flexibilität erhöhen. Auf diese Weise können sich Unternehmen auf ein volatileres Stromnetz einstellen, ihren Energieverbrauch optimal gestalten und wettbewerbsfähig bleiben, während die Dekarbonisierung Betriebs- und Investitionsentscheidungen beeinflusst.

Unternehmen benötigen Strategie- und Enablement-Dienstleistungen, um ihren Ansatz bei doppelter Wesentlichkeit, Sorgfaltspflicht und Klimarisikobewertung zu gestalten, so ISG. Diese Anstrengungen sind Teil umfangreicher Transformationsinitiativen, die durch Anwendungsfälle und Szenario-Modellierung unterstützt werden, um Klimarisiken zu bewerten und Strategien für die Kreislaufwirtschaft zu erkunden. Anbieter begleiten diesen Wandel mit datengestützten Konzepten und Betriebsmodellen, die Rollen, Zuständigkeiten und Datenhoheit in den Bereichen Betrieb, Governance und Technologie klar definieren.

Europäische Unternehmen integrierten Nachhaltigkeitsdaten in Tools zur Entscheidungshilfe in Echtzeit und profitierten so von mehr Transparenz bei industriellen Prozessen, einer verbesserten Kostenkontrolle, einer effizienteren Nutzung von Energie und Ressourcen sowie einer geringeren Umweltbelastung, heißt es in dem Report. Diese Lösungen liefern Mitarbeitenden detaillierte, kontextbezogene Betriebsdaten, die durch KI- und IoT-Funktionen ergänzt werden, um die tägliche Entscheidungsfindung zu unterstützen. Anbieter ermöglichen die Einführung dieser Technologien durch eine Kombination aus Beratung, technischem Know-how, fortschrittlichen OT-Technologien und Managed Services für komplexe Betriebsumgebungen.

"Nach einer rasanten Expansionsphase reift der europäische Markt für digitale Nachhaltigkeit heran, da Anbieter ihre Portfolios auf klare, ergebnisorientierte Anwendungsfälle fokussieren", kommentiert Matt Warburton, Principal Consultant und Leiter für digitale Nachhaltigkeit bei ISG sowie Hauptautor des Berichts. "Unternehmen suchen nach Anbietern, die greifbare ökologische, soziale und wirtschaftliche Ergebnisse mit transparenten, datengestützten Bereitstellungsmodellen verbinden."

Der Report beleuchtet weitere Trends im Bereich der digitalen Nachhaltigkeit, darunter Kompetenzlücken, die Unternehmen und Anbieter gleichermaßen betreffen, sowie den Einsatz von GenAI zur Entwicklung qualitativer Narrative für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen.

Weitere Erkenntnisse zu den Herausforderungen europäischer Unternehmen im Bereich der digitalen Nachhaltigkeit sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing über diesen Link.

Der ISG Provider Lens European and Global Digital Sustainability Report 2025 bewertet 70 herausragende Anbieter in drei Quadranten des europäischen Marktes: Strategy and Enablement Services, OT and Industry-specific Solutions and Services sowie IT Solutions and Services.

Der Bericht bezeichnet Accenture, Capgemini, Cognizant, Deutsche Telekom/T-Systems, HCLTech, IBM, Infosys, TCS und Wipro als "Leader" in jeweils drei Quadranten. Deloitte, EY, NTT DATA und PwC werden als "Leader" in jeweils zwei Quadranten gelistet. Atos, BCG, ERM, Hitachi Digital Services, Kyndryl, L&T Technology Services, McKinsey Company, Microsoft und Schneider Electric werden jeweils in einem Quadranten als "Leader" genannt.

Außerdem werden Genpact, LTIMindtree und Siemens in jeweils einem Quadranten als "Rising Stars" ausgezeichnet Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG.

Der Bericht bewertet auch die Fähigkeiten von 56 Anbietern in zwei Quadranten, die den globalen Markt umfassen: Datenberatungs- und Integrationsdienste sowie Datenplattformen und Managed Services.

Accenture, Capgemini, Cognizant, Genpact, HCLTech, IBM, Infosys, Tech Mahindra und Wipro werden im Report als "Leader" in beiden Quadranten gelistet. Cority, Deloitte, EcoVadis, EY, LTIMindtree, Microsoft, PwC, SAP, Sphera, Wolters Kluwer und Workiva werden jeweils in einem Quadranten als "Leader" eingestuft.

Darüber hinaus wird die Deutsche Telekom/T-Systems in einem Quadranten als "Rising Star" ausgezeichnet ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" nach der Definition von ISG.

Kundenspezifische Versionen des Reports sind bei Atos, Deutsche Telekom/T-Systems, Kyndryl und NTT Data erhältlich.

Der ISG Provider Lens European and Global Digital Sustainability Report 2025 ist für Abonnenten erhältlich oder kann auf dieser Webseite einmalig erworben werden.

Über ISG Provider Lens Forschung

Die Forschungsreihe ISG Provider Lens Quadrant ist die einzige Dienstleisterbewertung ihrer Art, die empirische, datengestützte Forschung und Marktanalyse mit den praktischen Erfahrungen und Beobachtungen des globalen Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen finden hier eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Sourcing-Partner helfen, während ISG-Berater die Berichte nutzen, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu validieren und Empfehlungen an die Unternehmenskunden von ISG auszusprechen. Die Studie umfasst derzeit Anbieter, die ihre Dienstleistungen weltweit, in Europa sowie in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Großbritannien, Frankreich, den Benelux-Ländern, Deutschland, der Schweiz, den nordischen Ländern, Australien und Singapur/Malaysia anbieten. Weitere Märkte sollen in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Studie finden Sie auf dieser Webseite.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges Forschungs- und Beratungsunternehmen mit Fokus auf KI-Technologien. Als zuverlässiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und zählt heute zu den Wegbereitern beim Einsatz künstlicher Intelligenz, um Unternehmen zu betrieblicher Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist für seine proprietären Marktdaten, sein fundiertes Know-how über Anbieterökosysteme und die Expertise seiner weltweit 1.600 Fachleute bekannt, die Kunden dabei unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260212654409/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Laura Hupprich, ISG

+1 203-517-3100

laura.hupprich@isg-one.com

Philipp Jaensch, ISG

+49 151 730 365 76

philipp.jaensch@isg-one.com