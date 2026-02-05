Abschluss des Verkaufs der XTD-Vermögenswerte (Code- und Mobilanwendungsschutz), einschließlich eines Patentportfolios und eines Expertenteams.

Die Group konzentriert sich wieder auf ihr Kerngeschäft, die Pirateriebekämpfung (Videoschutz), das etwa 90 ihres Gesamtumsatzes ausmacht.

Regulatorische Nachrichten:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen für eine sicherere vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass es den Verkauf von 100 seiner Extended Threat Defense (XTD)-Vermögenswerte an Guardsquare, ein belgisches Unternehmen und Marktführer im Bereich der Sicherheit mobiler Anwendungen, abgeschlossen hat.

Diese Transaktion folgt auf die Unterzeichnung einer Vereinbarung, die in einer Pressemitteilung vom 8. Dezember 2025 bekannt gegeben wurde, sowie auf die behördliche Genehmigung. Dies ist Teil der Gesamtstrategie von Verimatrix, sich wieder auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren, was die strategische Entscheidung der Gruppe widerspiegelt, sich auf die wichtigsten Wachstumssegmente des Marktes für Videoschutz zu fokussieren.

Laurent Dechaux, CEO von Verimatrix, kommentierte die Ankündigung wie folgt: "Verimatrix verfügt über eine starke technologische Grundlage, die es unseren Teams ermöglicht, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Unsere Prioritäten sind die Identifizierung wichtiger Wachstumstreiber, die effektive Erfüllung der Kundenbedürfnisse und die Optimierung der Ressourcenzuteilung. Ich freue mich darauf, diese strategischen Initiativen dem Markt bei der Veröffentlichung unserer Jahresergebnisse im März 2026 vorzustellen."

Über Guardsquare

Guardsquare bietet den umfassendsten Ansatz für die Sicherheit mobiler Anwendungen auf dem Markt und gewährleistet auf einfache Weise ein Höchstmaß an Schutz. Guardsquare lässt sich nahtlos in den gesamten Entwicklungszyklus integrieren, von der Sicherheitsprüfung mobiler Apps und der Code-Härtung bis hin zur Echtzeit-Bedrohungserkennung und App-Beglaubigung. Guardsquare bietet verbesserte Sicherheit für mobile Anwendungen während des gesamten Entwicklungsprozesses. Weltweit vertrauen mehr als 975 Kunden aus allen wichtigen Branchen auf Guardsquare, um Sicherheitsrisiken zu identifizieren und ihre mobilen Anwendungen und SDKs vor Reverse Engineering und Manipulationen in der sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft zu schützen. Erfahren Sie mehr unter www.guardsquare.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX, FR0010291245) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um Premium-Filme, Live-Streaming-Sport, sensible Finanz- und Gesundheitsdaten, geschäftskritische mobile Anwendungen und vieles mehr zu sichern. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260205887595/de/

Contacts:

Investorenkontakte:

Jean-François Labadie

Chief Financial Officer

finance@verimatrix.com

Jean-Yves Barbara

SEITOSEI.ACTIFIN

jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com

Medienkontakte:

USA

Matthew Zintel

matthew.zintel@zintelpr.com

EUROPA

SEITOSEI.ACTIFIN

presse@seitosei-actifin.com