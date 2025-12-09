Verkauf der Vermögenswerte von XTD (Schutz mobiler Anwendungen) einschließlich eines Patentportfolios und eines Expertenteams für ein Anfangsangebot von 8,5 Millionen US-Dollar, wobei der endgültige Preis bei Abschluss angepasst wird.

Verimatrix konzentriert sich erneut auf Anti-Piraterie (Videoschutz), das Kerngeschäft der Gruppe, das etwa 90 ihres Gesamtumsatzes ausmacht

Verimatrix (Euronext Paris: VMX (FR0010291245), ein führender Anbieter von Benutzersicherheitslösungen für eine sicherere vernetzte Welt, gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit dem belgischen Unternehmen Guardsquare, dem führenden Anbieter von Sicherheitslösungen für mobile Anwendungen, über den Verkauf seiner Extended Threat Defense (XTD)-Vermögenswerte bekannt.

Guardsquare, die Entwickler des Open-Source-Optimierungstools ProGuard, bieten die umfassendste Sicherheitsplattform für mobile Anwendungen auf dem Markt, die automatisierte Tests und mehrschichtigen Schutz, Echtzeit-Bedrohungsüberwachung und App-Beglaubigung umfasst. Die über 975 Kunden von Guardsquare sind in mehr als 95 Ländern ansässig und repräsentieren alle wichtigen Branchen.

Das 2021 gegründete Geschäftsfeld Extended Threat Defence (XTD) von Verimatrix besteht aus einer Gruppe von Cybersicherheitsexperten, die sich auf den Schutz von Mobil-, Web- und Desktop-Anwendungen spezialisiert haben. Mithilfe einer Reihe innovativer Lösungen prognostizieren, erkennen und reagieren XTD-Lösungen auf Bedrohungen, bevor deren Ziele kompromittiert werden. In den letzten Jahren hat Verimatrix XTD ein Portfolio von Kunden aufgebaut, die hauptsächlich aus dem Medien- und Bankensektor weltweit stammen.

Diese Transaktion bietet Guardsquare die Möglichkeit, seinen Kundenstamm zu erweitern und seine Entwicklungskapazitäten zu stärken.

Diese Vereinbarung wird in einigen Wochen in Kraft treten, sobald die üblichen behördlichen Prüfungen abgeschlossen sind.

"Wir freuen uns sehr, die Kunden und Mitarbeiter von Verimatrix XTD bei Guardsquare willkommen zu heißen", erklärte Roel Caers, CEO von Guardsquare. "Diese Akquisition ist ein Beispiel für unsere ehrgeizige M&A-Strategie. Ich bin überzeugt, dass die Integration der von Verimatrix entwickelten Technologie unsere führende Position in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt weiter stärkt, in dem Innovation der Schlüssel ist, um unsere Kunden bei ihrem Bestreben zu unterstützen, ein Höchstmaß an Sicherheit für mobile Anwendungen zu erreichen."

Für Laurent Dechaux, CEO von VERIMATRIX, "ist diese Transaktion Teil einer umfassenderen Strategie, die darauf abzielt, die Aktivitäten der Gruppe wieder auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und gleichzeitig das Umsatz- und Gewinnwachstum wieder anzukurbeln." Dies ist der erste Schritt einer Strategie, die wir in den kommenden Monaten weiter ausbauen werden, mit dem Ziel, uns auf die vielversprechendsten Marktsegmente für den Videokomfort zu konzentrieren. Verimatrix verfügt über eine solide technologische Grundlage, auf der unsere Teams aufbauen können, um neue Marktchancen zu erschließen. Die Identifizierung dieser Wachstumstreiber, die effektive Reaktion auf die Bedürfnisse unserer Kunden und die Optimierung der Ressourcenallokation sind die Aufgaben, die mir vom Verwaltungsrat übertragen wurden und die ich dem Markt bei der Veröffentlichung unserer Jahresergebnisse im März 2026 vorstellen werde."

Über GUARDSQUARE

Guardsquare bietet den umfassendsten Ansatz für die Sicherheit mobiler Anwendungen auf dem Markt und gewährleistet auf einfache Weise ein Höchstmaß an Schutz. Guardsquare lässt sich nahtlos in den gesamten Entwicklungszyklus integrieren, von der Sicherheitsprüfung mobiler Apps und der Code-Härtung bis hin zur Echtzeit-Bedrohungserkennung und App-Beglaubigung. Guardsquare bietet verbesserte Sicherheit für mobile Anwendungen während des gesamten Entwicklungsprozesses.

Weltweit vertrauen mehr als 975 Kunden aus allen wichtigen Branchen auf Guardsquare, um Sicherheitsrisiken zu identifizieren und ihre mobilen Anwendungen und SDKs vor Reverse Engineering und Manipulationen in der sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.guardsquare.com und auf LinkedIn

Über VERIMATRIX

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) trägt mit seinen benutzerfreundlichen Sicherheitslösungen dazu bei, die vernetzte Welt sicherer zu machen. Der Konzern schützt Inhalte, Anwendungen und intelligente Objekte durch intuitive, uneingeschränkte und vollständig benutzerorientierte Sicherheit. Die führenden Akteure auf dem Markt vertrauen VERIMATRIX beim Schutz ihrer Inhalte, darunter Premium-Filme, Sport-Streaming, sensible Finanz- und medizinische Daten sowie die für ihr Geschäft unverzichtbaren mobilen Anwendungen. VERIMATRIX sorgt für eine vertrauensvolle Beziehung, auf die sich seine Kunden verlassen können, um Millionen von Verbrauchern weltweit hochwertige Inhalte und Dienstleistungen zu liefern. VERIMATRIX unterstützt seine Partner, indem es ihnen einen schnelleren Marktzugang ermöglicht und ihnen dabei hilft, ihr Geschäft auszubauen, ihre Einnahmen zu sichern und neue Kunden zu gewinnen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verimatrix.com.

