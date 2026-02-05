Der nächste Schock. Amazon lag schon im regulären Handel, der von Verkäufen bestimmt war, 4,4 Prozent im Minus. Nachbörslich beschleunigt sich der Abverkauf: zeitweise rund acht Prozent tiefer. Kurs zuletzt bei 204,88 Dollar. Der Auslöser für den späten Kursrutsch ist - wie gestern bei Alphabet - der Ausblick.Amazon kündigt für 2026 Investitionen von rund 200 Milliarden Dollar an - vor allem für Rechenzentren, Chips und KI-Infrastruktur. Zum Vergleich: 2025 lagen die Sachinvestitionen noch bei etwa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
