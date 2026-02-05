DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.439 Pkt - Bayer sehr fest

DOW JONES--Das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien hat sich am Donnerstagabend auf Bayer konzentriert. Laut einem Händler von Lang & Schwarz wurden die Titel 3,5 Prozent fester getaxt. Der Gerinnungshemmer Asundexian reduziert das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls substanziell und zwar um 26 Prozent, wie das Ergebnis einer Studie offenlegte.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.439 24.491 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

