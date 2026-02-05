Anzeige
WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN
Xetra
05.02.26 | 17:35
44,815 Euro
-0,74 % -0,335
Branche
Pharma
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BAYER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BAYER AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
46,08046,27523:01
46,18046,32022:00
NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.439 Pkt - Bayer sehr fest

DOW JONES--Das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien hat sich am Donnerstagabend auf Bayer konzentriert. Laut einem Händler von Lang & Schwarz wurden die Titel 3,5 Prozent fester getaxt. Der Gerinnungshemmer Asundexian reduziert das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls substanziell und zwar um 26 Prozent, wie das Ergebnis einer Studie offenlegte. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.439    24.491    -0,2% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 16:28 ET (21:28 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
