Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 5 février 2026) - Le conseil d'administration de Groupe TMX Limitée (TSX: X) (le « Groupe TMX ») a déclaré aujourd'hui un dividende de 0,24 $ par action ordinaire en circulation, ce qui représente une hausse de 0,02 $ ou 9 %. Ce dividende est payable le 6 mars 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 20 février 2026.

« La quatrième hausse du dividende du Groupe TMX en deux ans reflète la profondeur et la diversification de notre modèle commercial hautement performant et témoigne de notre engagement de longue date à créer une valeur accrue pour nos actionnaires, a déclaré David Arnold, chef de la direction financière du Groupe TMX. Nous continuerons de nous concentrer sur l'accélération de la croissance, tout en maintenant une approche adaptative, judicieuse et rigoureuse dans l'affectation du capital. »

Par les présentes, le Groupe TMX informe les actionnaires que ce dividende constitue un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt sur le revenu canadien.

Pour consulter les résultats du Groupe TMX pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, veuillez cliquer sur le lien suivant: https://investors.tmx.com/French/Home/default.aspx.

À propos du Groupe TMX (TSX: X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, Compagnie Trust TSX, TMX Trayport, TMX Datalinx , TMX VettaFi et TMX Newsfile qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur X: @TMXGroup.

