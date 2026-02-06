Zeigt, wie die KI-Fähigkeiten von Experian globalen Finanzinstituten dabei helfen, ihre regulatorischen Unterlagen mit den rasanten Modellinnovationen in Einklang zu bringen

Experian hat heute bekannt gegeben, dass sein kürzlich eingeführter, KI-gestützter Experian Assistant for Model Risk Management mit dem 2026 BIG Innovation Award in der Kategorie "Innovative Produkte" ausgezeichnet wurde. Seit 2014 würdigt diese globale Auszeichnung Vorreiter aus verschiedenen Branchen und zelebriert außergewöhnliche Innovationen und den Mehrwert, den diese für die Kunden, Stakeholder und die Gemeinschaft der Preisträger schaffen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260205898807/de/

Experian's recently launched, AI-powered Experian Assistant for Model Risk Management has been awarded the 2026 BIG Innovation Award in the Innovative Products category.

Experian Assistant for Model Risk Management ist vollständig in die Experian Ascend Platform integriert und basiert auf der ValidMind-Technologie. Es trägt dazu bei, die Modellvalidierung zu beschleunigen, die Überprüfbarkeit zu verbessern und das regulatorische Risiko zu reduzieren. Durch standardisierte Vorlagen, zentralisierte Dokumentation und optimierte Workflow-Genehmigungen ermöglicht die Lösung Finanzinstituten, die regulatorischen Richtlinien in der heutigen KI-gesteuerten Modellentwicklung zu erfüllen.

"Die durch KI ermöglichte Geschwindigkeit der Datenanalyse und Modellentwicklung eröffnet Finanzinstituten beispiellose Geschäftsmöglichkeiten, bringt jedoch auch eine erhebliche Herausforderung mit sich: globale Vorschriften, die eine zeitaufwändige Dokumentation erfordern", erklärte Vijay Mehta, EVP, Global Solutions and Analytics, Experian Software Solutions. "Experian Assistant for Model Risk Management unterstützt bei der Bewältigung dieser arbeits- und ressourcenintensiven Anforderung durch eine durchgängige Automatisierung der Modelldokumentation. Diese Auszeichnung würdigt den Wert, den dies für unsere Kunden darstellt."

Laut einer Studie von Experian aus dem Jahr 2025, an der mehr als 500 globale Finanzinstitute teilnahmen, empfinden es derzeit zwei Drittel (67 %) als schwierig, die regulatorischen Anforderungen ihres jeweiligen Landes zu erfüllen, und 79 geben an, dass die Aufsichtsbehörden heute häufiger als noch vor einem Jahr ihre Bedenken und Probleme in Bezug auf die Aufsicht kommunizieren. Eine noch größere Herausforderung stellt die Tatsache dar, dass 60 der Finanzinstitute bei der Einhaltung von Vorschriften nach wie vor vollständig auf manuelle Prozesse angewiesen sind. Über 70 der größeren Unternehmen geben an, dass derzeit mehr als 50 Personen an der Einhaltung der Modelldokumentationsvorschriften beteiligt sind.

"Experian Assistant for Model Risk Management löst ein sehr reales Problem für Finanzinstitute, indem es skalierbare und nachvollziehbare KI über den gesamten Kredit- und Risikolebenszyklus hinweg bietet", erklärte Mehta. "Damit können sie ihre Modelldokumentation und Risikopraktiken modernisieren und mit den sich schnell entwickelnden KI-Technologien und regulatorischen Anforderungen Schritt halten."

Die 2026 BIG Innovation Awards werden von einer Jury aus erfahrenen Führungskräften und Geschäftsleuten bewertet, die die Einreichungen anhand messbarer Leistungen, verantwortungsvoller Umsetzung und der Fähigkeit, die Zukunft der Arbeit und Kultur zu gestalten, beurteilen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.bintelligence.com/awards/big-innovation-awards.

Über die Business Intelligence Group

Die Business Intelligence Group wurde mit dem Ziel gegründet, wahre Talente und herausragende Leistungen in der Geschäftswelt zu erkennen. Im Gegensatz zu anderen Branchenauszeichnungen werden diese Programme von Führungskräften aus der Wirtschaft bewertet, die über einschlägige Erfahrung und Fachkenntnisse verfügen. Das firmeneigene und einzigartige Bewertungssystem der Organisation misst selektiv die Leistung in verschiedenen Geschäftsbereichen und zeichnet diejenigen Unternehmen aus, deren Leistungen über denen ihrer Mitbewerber liegen.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Menschen und Unternehmen weltweit neue Perspektiven eröffnet. Mithilfe einer einzigartigen Kombination aus Daten, Analysen und Software tragen wir dazu bei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, das Gesundheitswesen zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und detailliertere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen. Zudem helfen wir Millionen von Menschen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und dabei Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Als Unternehmen des FTSE 100 Index, das an der Londoner Börse (EXPN) notiert ist, beschäftigen wir ein Team von 25.200 Mitarbeitern in 33 Ländern. Unser Firmensitz befindet sich in Dublin, Irland. Erfahren Sie mehr unter experianplc.com.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260205898807/de/

Contacts:

Michael Troncale

Experian Public Relations

+1 714 830 5462

michael.troncale@experian.com