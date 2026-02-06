LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein weltweit führender Anbieter von Technologieberatung und digitalen Lösungen, wurde als führendes Unternehmen in der Everest Group Payments IT Services PEAK Matrix Assessment 2025. positioniert. Diese Auszeichnung würdigt LTIMindtree als strategischen Transformationspartner, der Modernisierungsmaßnahmen, Plattformallianzen und Innovationen in Echtzeit und im Bereich digitaler Assets kombiniert und sichere, regulatorisch konforme Zahlungsumgebungen gewährleistet.

Die Everest Group hob die starke Marktpräsenz sowie die Vision und Fähigkeit von LTIMindtree hervor, groß angelegte Zahlungen über Emittenten, Acquirer, Zahlungsabwickler, Kartennetzwerke und FinTechs hinweg abzuwickeln. Die Bewertung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Unternehmen ihre alten Zahlungsplattformen rasch modernisieren, um Echtzeit-, grenzüberschreitende und ISO 20022-konforme Zahlungsumgebungen zu unterstützen und gleichzeitig die Ausfallsicherheit, Interoperabilität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern.

LTIMindtree zeichnet sich durch seine Produktentwicklungskompetenz für wichtige Zahlungsplattformen wie Finastra GPP/P2G sowie führende Kreditkartenplattformen und Geldtransfersysteme aus, die durch Kompetenzzentren und globale Transformationsprogramme unterstützt werden. Die Everest Group hob auch die Stärken von LTIMindtree in den Bereichen Modernisierung von Zahlungshubs, ISO 20022-Migrationen, Schemakonformität und Request-to-Pay-Implementierungen hervor.

"Unternehmenszahlungssysteme sind komplex und erfordern KI-basierte Lösungen für sichere und konforme Transaktionen. LTIMindtree nutzt generative und agentenbasierte KI über BlueVerseTM, um eine skalierbare Zahlungstransformation zu ermöglichen und effiziente Überweisungen sowie starke Geschäftsergebnisse zu gewährleisten", sagte Harsh Naidu, Senior Vice President, Banking and Financial Services, LTIMindtree.

"LTIMindtree hat seine Position im Bereich der Zahlungs-IT-Dienstleistungen durch die Unterstützung groß angelegter, länderübergreifender Modernisierungsinitiativen im Zahlungsverkehr und Initiativen zur Transformation des Echtzeit-Zahlungsverkehrs gestärkt", sagte Pranati Dave, Vice President, Everest Group. "Die zunehmende Fokussierung von LTIMindtree auf KI-gestützte Modernisierung, unterstützt durch sein BlueVerseTM-Ökosystem und die frühzeitige Einführung von agentenbasierter KI in den Bereichen Betrugsprävention, Regelbuchautomatisierung und Zahlungsabwicklung, verstärkt seine Differenzierung weiter. Seine starken Plattformpartnerschaften, langjährigen Kundenbeziehungen und gezielten Investitionen in KI-gesteuerte Technik festigen die Anerkennung von LTIMindtree als führendes Unternehmen in der PEAK-Matrix -Bewertung 2025 der Everest Group für IT-Dienstleistungen im Zahlungsverkehr."

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und Digital-Lösungsunternehmen, das mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammenarbeitet, um Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und KI-zentriertes Wachstum voranzutreiben. Mehr als 700 Kunden weltweit vertrauen auf uns. Wir nutzen fortschrittliche Technologien, um operative Exzellenz, ein verbessertes Kundenerlebnis und langfristige Wertschöpfung zu ermöglichen. Mit mehr als 86.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachkräften in über 40 Ländern widmet sich LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationen in großem Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter www.ltimindtree.com.

Medienkontakt: Gitanjali Sreepal, gitanjali.sreepal@ltimindtree.com