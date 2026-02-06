© Foto: DallE - OpenAIDie Amazon-Aktie erlebt nach enttäuschenden Quartalszahlen und massiv gestiegenen KI-Investments einen dramatischen nachbörslichen Einbruch von über 11 Prozent! Die Hintergründe. Der Tech-Riese meldete für das vierte Quartal einen Gewinn von 1,95 US-Dollar je Aktie und lag damit leicht unter den Analystenschätzungen von 1,97 US-Dollar. Der Umsatz lag mit 213,39 Milliarden US-Dollar dagegen sogar leicht über den Erwartungen (211,33 Milliarden US-Dollar). Doch nicht nur der geringere Gewinn versetzte Investoren in Aufruhr. Das Unternehmen prognostizierte eine massiv gesteigerte Investitionssumme von 200 Milliarden US-Dollar für das Jahr 2026. Anleger sorgen sich nun offenbar, dass sich Amazon …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE