Seit 2021 war der Silbermarkt im Ungleichgewicht und das stagnierende Angebot konnte mit der wachsenden physischen Nachfrage nicht mehr mithalten. Doch es dauerte über vier Jahre bis Mitte 2024, ehe der Silberpreis die Schwankungsbreite zwischen 15 - 30 USD je Unze verlassen konnte. Anfänglich stieg der Silberpreis nur langsam, ehe das Aufwärtsmomentum ab Sommer 2025 deutlich an Fahrt aufnahm. Bis Ende 2025 stieg der Silberpreis um 150 % auf 73 USD an, bis ein Überschießen in den ersten vier Januarwochen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Finanzinvestor