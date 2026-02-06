Der Hype um die künstliche Intelligenz erreicht eine neue Phase: die Phase der Realität. Während in den vergangenen Monaten nahezu jeder Wert mit KI-Bezug ungebremst nach oben schoss, zeigt sich aktuell eine deutliche Spreizung im Markt. Die anfängliche Euphorie weicht einer kritischen Bestandsaufnahme, was bei kleineren, hochspekulativen Titeln zu spürbaren Verwerfungen führt. Doch wer dieses Rauschen im Markt als Ende des Trends missversteht, verkennt die fundamentale Struktur dieser industriellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär