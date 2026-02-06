© Foto: Dall-EMit seinen beeindruckenden Quartalszahlen hat Reddit die Konkurrenz hinter sich gelassen! Die Aktie gewinnt hinzu. Die jüngsten Zahlen für das vierte Quartal von Reddit haben die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. So vermeldet das Social-Media-Unternehmen einen Umsatz von 726 Millionen US-Dollar und schlägt damit die Erwartungen von 665 Millionen US-Dollar deutlich. Zudem erzielte Reddit einen Gewinn von 1,24 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit die Prognose von 94 Cent ebenfalls deutlich. Doch damit nicht genug: Reddit gibt eine aggressive Prognose für das erste Quartal ab und erwartet Umsätze von bis zu 605 Millionen US-Dollar. Auch diese Zahl überraschte die Wall Street …Den vollständigen Artikel lesen
