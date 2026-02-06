EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group gewinnt im Januar 2026 mehrere Aufträge in Europa über 220 MW



06.02.2026 / 07:30 CET/CEST

Hamburg, 6. Februar 2026. Im Januar 2026 konnte die Nordex Group aus mehreren europäischen Ländern neue Aufträge mit einer Gesamtleistung von 220 MW verzeichnen. Die neuen Aufträge stärken die Position von Nordex als ein führender Anbieter von Windenergieanlagen auf dem Kontinent weiter. Aus Großbritannien hat Nordex einen Auftrag zur Lieferung und Errichtung von 14 Turbinen des Typs N163/6.X und einer Gesamtleistung von über 90 MW erhalten. Die Fertigstellung dieses Projekts ist für 2028 geplant. Aus der Türkei erhielt die Nordex Group Aufträge über 78 MW für verschiedene Turbinentypen sowohl für neue Projekte als auch für die Erweiterungen mehrerer bestehender Windparks. Eines der Projekte sieht erstmals den Einsatz von N175/6.X-Turbinen im Land vor. Im Jahr 2027 wird Nordex beginnen in Litauen einen neuen 47,6-MW-Windpark mit sieben N175/6.X-Turbinen in der "Cold Climate"-Version und mit dem Nordex Advanced Anti-Icing System (AIS) auszustatten. Die Fertigstellung des Projekts ist für 2028 geplant. Alle Verträge beinhalten mehrjährige Service- und Wartungsvereinbarungen, um die langfristige Zuverlässigkeit und optimale Leistung der Turbinen sicherzustellen. Die Namen der Kunden und Windparks werden nicht bekannt gegeben. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com



