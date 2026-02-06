Espoo, Finnland (ots) -Die vom Forschungsunternehmen Reputation and Trust Analytics in sechs Ländern durchgeführte Studie Reputation&Trust 2025 zeigt, dass das angesehenste Unternehmen in Deutschland die Drogeriemarktkette DM ist. Den schlechtesten Ruf bei den Deutschen hat Tesla, dessen Reputation im Vergleich zum Vorjahr rekordverdächtig gesunken ist.Das Reputation&Trust-Forschungsmodell von Reputation and Trust Analytics verwendet eine fünfstufige Skala von 1 bis 5. Der Reputationswert jedes Unternehmens ergibt sich aus dem Durchschnitt von acht Bereichen. Diese Bereiche umfassen die Verwaltung des Unternehmens, Finanzen, Führung, Innovation, Interaktion, Produkte und Dienstleistungen, Arbeitsplatz und verantwortungsbewusstes Handeln.Wenn der Reputationswert eines Unternehmens unter 2,5 liegt, ist sein Ruf sehr schlecht. Der Reputationswert von Tesla, das in Deutschland als das Unternehmen mit dem schlechtesten Ruf gilt, fiel 2025 unter diese Grenze auf 2,48. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr betrug 0,77 Punkte."Wir untersuchen die Reputation von Unternehmen mit dem Reputation&Trust-Modell seit 2013 umfassend in verschiedenen Märkten. Teslas Reputationsverlust von 0,77 Punkten in Deutschland ist der größte Einbruch, den wir in dieser Zeit beobachten haben", sagt Riku Ruokolahti, Entwicklungsleiter von Reputation and Trust Analytics.Deutschlands angesehenste und am wenigsten angesehene Unternehmen 2025TOP 10Organisation Reputation Change 20241. DM 4,14 0,122. Miele 3,96 NEW3. Bosch 3,91 -0,094. Samsung 3,90 0,035. Porsche 3,88 -0,106. Siemens 3,87 -0,057. Rewe 3,86 NEW8. Lidl 3,82 NEW9. Adidas 3,80 NEW10. Aldi 3,72 NEW10. Apple 3,72 NEWBOTTOM 10Organisation Reputation Change 202421. Mc Donald's 3,17 0,0122. Deutsche Bank 3,14 -0,0223. Volkswagen 3,05 NEW24. Meta 2,95 -0,2825. Kik 2,94 -0,0926. Temu 2,76 0,1427. Deutsche Bahn 2,68 0,1328. Nestlé 2,56 -0,1029. Shein 2,51 0,1530. Tesla 2,48 -0,77TABELLE: Studie Reputation&Trust 2025. Die Studie untersuchte den Ruf von in Deutschland tätigen Unternehmen aus der Sicht der Deutschen.DM-Kette hat außergewöhnlich guten RufDas angesehenste Unternehmen unter den Deutschen war die Drogeriemarktkette DM, die einen Reputationswert von 4,14 erzielte. Im Reputation&Trust-Forschungsmodell gilt die Reputation eines Unternehmens als ausgezeichnet, wenn der Wert mindestens 4 beträgt."Einzelhändler erreichen in unseren Umfragen fast nie die Spitzenplätze. DM hat jedoch branchenübergreifend einen besonders guten Ruf. Dies entspricht einem Anstieg von 0,12 Punkten gegenüber dem Vorjahr, was eine statistisch signifikante Veränderung darstellt", sagt Riku Ruokolahti."Ein so hoher Reputationswert zeigt, dass alle Bereiche des Unternehmens auf einem guten oder ausgezeichneten Niveau sind", fährt Ruokolahti fort.Wie wir in der Studie vorgegangen sindDie Reputation&Trust 2025-Studie wurde in sechs verschiedenen Ländern durchgeführt, und an ihr nahmen insgesamt 26 997 Personen teil.Die Unternehmen mit dem besten und dem schlechtesten Ruf wurden auf der Grundlage einer Anfang 2025 durchgeführten Vorstudie ausgewählt. In dieser Vorstudie nannten Befragte aus den verschiedenen Ländern spontan jeweils zwei Unternehmen mit einem ihrer Meinung nach besonders guten und zwei mit einem besonders schlechten Ruf. Reputation and Trust Analytics hat keinen Einfluss auf die Auswahl der Unternehmen.Die dreißig am häufigsten genannten Unternehmen in jedem Land wurden genauer untersucht. Sie wurden anhand des Reputation&Trust-Forschungsmodells von Reputation and Trust Analytics bewertet, bei dem sich der Reputationswert eines Unternehmens aus dem Durchschnitt von acht verschiedenen Bereichen ergibt. Diese Bereiche umfassen die Verwaltung des Unternehmens, Finanzen, Führung, Innovation, Interaktion, Produkte und Dienstleistungen, Arbeitsplatz und verantwortungsbewusstes Handeln. In der Studie wurde eine fünfstufige Bewertungsskala (1-5) verwendet.Die zehn am besten und die zehn am schlechtesten bewerteten Unternehmen wurden in die Listen aufgenommen.In Bezug auf Deutschland zielte die Studie Reputation&Trust 2025 darauf ab, den Ruf von in Deutschland tätigen Unternehmen in der Bevölkerung des Landes zu untersuchen. Die Datenerhebung für die Studie erfolgte mittels eines elektronischen Fragebogens vom 3.6. bis zum 30.6.2025.In Deutschland nahmen 3 594 Personen an der Studie teil. Zielgruppe der Studie waren Bürgerinnen und Bürger im Alter von 15-65 Jahren bundesweit. Die Stichprobe wurde nach Geschlecht, Alter und Wohnort gewichtet, um die Meinungen der gesamten Bevölkerung möglichst repräsentativ widerzuspiegeln.Pressekontakt:Riku Ruokolahti, Entwicklungsleiter, Reputation and Trust Analytics+358 400 512 200, riku.ruokolahti@reptrust.comOriginal-Content von: Reputation and Trust Analytics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181976/6211496