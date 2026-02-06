St. Gallen - Bei Kaufs- und Verkaufstransaktionen sind häufig die Holding oder andere konzerninterne Gesellschaften in den Kauf oder Verkauf von Aktien involviert, sodass diese die Umsatzabgabe auf diesen Transaktionen abzuliefern haben. Die ESTV hat eine Praxispräzisierung publiziert, in der die Qualifikation von konzerninternen Managementgesellschaften als Effektenhändler (insbesondere mit Bezug auf M&A-Transaktionen) präzisiert wird. Des Weiteren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab