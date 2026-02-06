Der DAX-Konzern Bayer hat am gestrigen Donnerstagabend detaillierte Ergebnisse aus der OCEANIC-Stroke-Studie mit Asundexian auf einem Fachkongress in New Orleans vorgelegt. Diese kamen am Markt und unter den Analysten sehr gut an, die Aktie konnte gegen den Markt deutlich zulegen und wieder gen Mehrjahreshoch streben.Die Tests ergaben eine Reduzierung der Anzahl von wiederkehrenden Schlaganfällen um gut ein Viertel. Die am frühen Donnerstagabend deutscher Zeit auf einem Fachkongress in New Orleans ...Den vollständigen Artikel lesen ...
