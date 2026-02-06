efiag Emissions und Finanz AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG - Jahresergebnis 2025



06.02.2026 / 07:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung vom 06.02.2026 Die Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG, Lüterswil veröffentlicht ihr Jahresergebnis per 31.12.2025. Die offizielle Medienmitteilung können mit dem unten angebrachten Link eingesehen werden. Die Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG, Lüterswil ist Trägerbank der EFIAG Emissions- und Finanz AG und hat von dieser Darlehen aus folgenden Emissionen bezogen: Emissionsbetrag Zins Laufzeit Valor Darlehensbetrag Anteil CHF 100 Mio. 0.375% 06.05.2021 - 06.05.2026 110.567.270 CHF 4 Mio. 4.00% CHF 100 Mio. 2.650% 06.06.2023 - 06.06.2028 126.488.738 CHF 5 Mio. 5.00%

Weitere Informationen zur Trägerbank sind unter www.slbucheggberg.ch oder auf der Homepage der efiag abrufbar. Kontakt für Investoren

Curchod Bernhard, Direktwahl: +41 32 624 16 42, info@efiag.ch Über uns

Die EFIAG Emissions- und Finanz AG ist eine Emissionsgesellschaft getragen von 18 inlandorientierten Banken. Ihr ausschliesslicher Zweck ist die Emission von Anleihensobligationen und die Weitergabe dieser Gelder in Form von Darlehen an die Trägerbanken. Die Trägerbanken erhalten via die EFIAG Zugang zum Schweizerischen Kapitalmarkt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.efiag.ch

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Diese Medienmitteilung ist kein Angebotsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange und ist kein Angebot zum Verkauf von Anleihen der EFIAG Emissions- und Finanz AG.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere ausserhalb der Schweiz dar. Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Anleihen der EFIAG Emissions- und Finanz AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, deren Gesetze dies verbieten, angeboten oder verkauft werden.

