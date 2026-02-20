efiag Emissions und Finanz AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Diese Mitteilung darf nicht in den USA, Kanada, Australien und Japan oder einem anderen Land, in welchem die Gesetzgebung die Publikation dieser Mitteilung verbietet, verbreitet werden.
Medienmitteilung vom 20.02.2026
Die Regiobank Männedorf AG, Männedorf veröffentlicht ihr Jahresergebnis per 31.12.2025.
Der Bilanz und Erfolgsrechnung können mit dem unten angebrachten Link eingesehen werden.
Die Regiobank Männedorf AG, Männedorf ist Trägerbank der EFIAG Emissions- und Finanz AG und hat von dieser Darlehen aus folgenden Emissionen bezogen:
Per Ende 2025 sind keine Darlehen der EFIAG Emissions- und Finanz AG ausstehend.
Weitere Informationen zur Trägerbank sind unter www.rbm.ch oder auf der Homepage der efiag abrufbar.
Geschäftsbericht (PDF)
