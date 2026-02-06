efiag Emissions und Finanz AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Medienmitteilung vom 06.02.2026
Die Sparkasse Schwyz AG, Schwyz veröffentlicht ihr Jahresergebnis per 31.12.2025.
Die Medienmitteilung kann mit dem unten angebrachten Link eingesehen werden.
Die Sparkasse Schwyz AG, Schwyz ist Trägerbank der EFIAG Emissions- und Finanz AG und hat von dieser Darlehen aus folgenden Emissionen bezogen:
Weitere Informationen zur Trägerbank sind unter www.sparkasse.ch oder auf der Homepage der efiag abrufbar.
Kontakt für Investoren
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|efiag Emissions und Finanz AG
|Westbahnhofstrasse 11
|4502 Solothurn
|Schweiz
|Telefon:
|+41 32 624 16 42
|E-Mail:
|info@efiag.ch
|Internet:
|efiag.ch
|ISIN:
|CH0270982587
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2272444
