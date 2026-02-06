Zürich - Die Bank Vontobel hat den Gewinn im Geschäftsjahr 2025 erhöht. Zudem verzeichnete das Zürcher Institut deutliche Neugeldzuflüsse dank eines starken Geschäfts mit Privatkunden, während im Geschäft mit institutionellen Kunden unter dem Strich noch Gelder abflossen. Der Reingewinn der Zürcher Privatbank lag mit 280 Millionen Franken um 5 Prozent über dem Vorjahresergebnis, wie Vontobel am Freitag mitteilte. Die Aktionäre sollen eine unveränderte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
