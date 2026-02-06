Das IoT-Unternehmen Kiwigrid (IoT = Internet of Things) entwickelt eine eigene künstliche Intelligenz (KI) für das Energiemanagement. Die neue Energie-IoT-KI soll künftig in drei Bereichen zum Einsatz kommen: als Assistent für Endkund:innen, als Agent zur Optimierung von Strombezug und -verbrauch sowie für Stromverbrauchs- und Erzeugungsprognosen beispielsweise für Haushalte mit PV-Anlagen. Die Pilotphase für ausgewählte Kiwigrid-Kunden startet zur Messe E-world energy & water in der kommenden Woche. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver