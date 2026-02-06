Zuletzt ist es ruhig um den Wasserstoff-Spezialisten Hexagon Purus geworden. Das Unternehmen kämpft mit einer schwachen Auftragslage und ist bemüht, die finanzielle Situation zu verbessern. Mit einem Verkauf eines Teilbereiches an Elon Musks SpaceX verschafft sich die Abspaltung von Hexagon Composites weiteren Spielraum.SpaceX erwirbt das Luft- und Raumfahrtgeschäft von Hexagon Purus. Der Verkauf umfasst laut einer Pressemitteilung den Verkauf aller Anteile an Hexagon Masterworks, einem Anbieter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
