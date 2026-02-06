Zürich - Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat den Gewinn 2025 deutlich gesteigert. Auch die Ausschüttung an den Kanton und die Gemeinden wird erneut klar angehoben. Der Geschäftserfolg, als Mass für die operative Leistung, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,0 Prozent auf 1,35 Milliarden Franken, wie die ZKB am Freitag mitteilte. Unter dem Strich blieb nach Steuern ein Gewinn von 1,24 Milliarden, was einem Plus von 10,8 Prozent entspricht. Aufgrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
