NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero vor Zahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel ist in seinem Ausblick vom Donnerstagabend weiterhin optimistisch für die anstehenden Resultate des vierten Quartals. Zudem dürfte die starke Geschäftsdynamik auch in den Januar hinein angedauert haben./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 19:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A2E4K43
