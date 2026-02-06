Schwachen Signale auf einem Pre-Call vor Analysten haben bei Rheinmetall am Donnerstag für ein deutliches Kursminus gesorgt. Am Freitag folgt nun eine weitere Analysteneinschätzung. Doch es gibt auch positive Signale von Seiten des Konzerns, die Aktie des Rüstungskonzerns legt im frühen Handel wieder zu.Der schillernde Konzernchef Armin Papperger hat den Rücksetzer zum Kauf genutzt. Zu einem Kurs von 1.572,50 Euro hat er Aktien im Volumen von 298.775 Euro erworben. Bereits in der Vergangenheit hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
