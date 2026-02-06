Nach dem jüngsten Stabilisierungsversuch im Dax geht es für den DAX am Freitag nicht weiter nach oben. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein leichtes Minus auf 24.479 Punkte. Tags zuvor war der DAX zwischenzeitlich auf fast 24.272 Punkte gesunken, fing sich aber knapp über dem Jahrestief. Die seit Jahresanfang verzeichneten Gewinne sind aufgezehrt. Im nachbörslichen US-Handel zeigte sich mit einem zweistelligen Kursrutsch bei Amazon , wie hartnäckig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
