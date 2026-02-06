Sunnic Lighthouse hat mit Thyssenkrupp Stell einen langfristigen Stromabnahmevertrag aus neun Photovoltaik-Kraftwerken von Enerparc in Deutschland abgeschlossen. Auch Maxsolar meldet einen erfolgreichen PPA-Abschluss für Solarstrom aus zwei Photovoltaik-Anlagen, die noch im ersten Halbjahr in Betrieb gehen soll. Die Lage auf dem Markt für Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreement, PPA) ist aktuell schwierig. Das Preisniveau ist seit Monaten eher niedrig und damit sind Abschlüsse wenig attraktiv. Für die Finanzierung von Photovoltaik-Anlagen außerhalb des EEG sind sie dennoch vonnöten. Nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
