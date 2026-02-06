DJ Nordex bekommt Turbinenaufträge in Europa über 220 MW Gesamtleistung
DOW JONES--Die Nordex Group hat im Januar Aufträge für Windanlagen aus drei europäischen Ländern mit Gesamtleistung von 220 Megawatt gewonnen. Die Bestellungen kommen aus Großbritannien, der Türkei und Litauen und laufen zum Teil bis 2028, wie das Unternehmen in Hamburg mitteilte. Alle Verträge beinhalten mehrjährige Service- und Wartungsvereinbarungen.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio
(END) Dow Jones Newswires
February 06, 2026 02:36 ET (07:36 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News