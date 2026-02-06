Zürich - Das Immobilienunternehmen Allreal hat eine Büroliegenschaft in Genf für 140 Millionen Franken erworben. Gleichzeitig verkauft Allreal sechs kleinere Wohnimmobilien im Kanton. Damit wird laut einer Mitteilung vom Donnerstag die Portfoliozusammensetzung in der Westschweiz «an den Anlagemix im Gesamtportfolio angenähert». Zudem steige die Ertragskraft. Das im Jahr 2004 erbaute Gebäude liegt wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof Cornavin entfernt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab