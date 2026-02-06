NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. AB Inbev überzeuge mit der besten Gewinnentwicklung je Aktie in der Branche, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. 2026 stünden die Zeichen gut für weitere Bewertungszuwächse der Aktie./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: BE0974293251
© 2026 dpa-AFX-Analyser