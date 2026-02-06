Bern - In der Schweiz hat die Arbeitslosigkeit zu Beginn des Jahres 2026 weiter leicht zugenommen. Der Anstieg der Arbeitslosenquote ist allerdings in erster Linie auf saisonale Faktoren zurückzuführen. Schweizweit waren Ende Januar 152'280 Personen in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Das waren 5005 Personen oder 3,4 Prozent mehr als im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
