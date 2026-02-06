Die Aktie des dänischen Biopharma-Konzerns hat ihre Talfahrt nach einer enttäuschenden Prognose für 2026 beschleunigt. Hintergrund ist eine aggressive Preisattacke der Telehealth-Firma Hims & Hers, die die Abnehmpille Wegovy für anfangs 49 Dollar im Monat anbieten will und damit das gesamte Preis- und Geschäftsmodell von Novo Nordisk angreift.Doch das Vorgehen von Hims & Hers ist (höchstwahrscheinlich) illegal - denn die Amerikaner setzen sich über gültige Patente der Dänen hinweg. Die Wegovy-Pille ...Den vollständigen Artikel lesen ...
