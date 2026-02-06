EQS-News: Ferrero Group
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
LUXEMBURG, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Ferrero-Gruppe hat über ihre Holdinggesellschaft Ferrero International S.A. den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024/2025 genehmigt, das am 31. August 2025 endete[2]. Die Gruppe schloss das Geschäftsjahr mit einem konsolidierten Umsatz von 19,3 Milliarden Euro ab, was einem Anstieg von 4,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies zeigt den Erfolg der langfristigen strategischen Vision, die vom Executive Chairman Giovanni Ferrero geleitet und vom Chief Executive Officer Lapo Civiletti umgesetzt wird.
Ferrero hat seine globale Präsenz mit 36 Produktionsstätten beibehalten und beendete das Geschäftsjahr mit einer weltweiten Belegschaft von 48.697 Mitarbeitenden zum 31. August 2025.
Daniel Martinez Carretero, Chief Financial Officer der Ferrero Gruppe, sagte: "Anlässlich unseres 80. Jubiläums bringt Ferrero mit seinen beliebten Produkten und Marken dank des Engagements all unserer Kolleginnen und Kollegen weiterhin Menschen auf der ganzen Welt Freude. Unsere Wachstumsstrategie der Portfolio-Innovation und der Expansion in neue Kategorien und Märkte ist weiterhin erfolgreich. Die erhöhten Kapitalinvestitionen in den Jahren 2024/2025 und unsere jüngsten Akquisitionen spiegeln unseren Glauben an die Zukunft und unsere Fähigkeit zu langfristigen Investitionen wider. Wir bauen unsere Kapazitäten weiter aus, um Neuerungen einzuführen und lokale Märkte zu bedienen."
Die Gruppe hat ihr Portfolio durch gezielte Erweiterung der Kategorien und strategische Markeninnovationen weiterentwickelt. Zu den wichtigsten Entwicklungen im Jahr 2024/2025:
Zur Unterstützung des Portfoliowachstums und der erweiterten geografischen Präsenz baut die Gruppe ihre Kapazitäten in wichtigen Märkten weiter aus. Zu den Highlights gehören:
In den Jahren 2024/25 kündigte das Unternehmen die Übernahme von WK Kellogg Co an, einschließlich der Herstellung, des Marketings und des Vertriebs des ikonischen Portfolios von Frühstückszerealien von WK Kellogg Co in den Vereinigten Staaten, Kanada und der Karibik[3]. Im Rahmen der Übernahme begrüßte Ferrero 3.000 Kolleginnen und Kollegen, so dass Ferrero heute insgesamt mehr als 50.000 Mitarbeitende weltweit beschäftigt.
Über die Ferrero-Gruppe
Die Ferrero Gruppe ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich verpackter Süßwaren und bekannt für ikonische Marken wie Nutella, Kinder, Ferrero Rocher und Tic Tac.
Gegründet im Jahr 1946 in Alba, Italien, feiert Ferrero 80 Jahre als familiengeführte Unternehmensgruppe. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 50.000 Mitarbeitende und ist in über 170 Ländern weltweit tätig. Ferrero verbindet eine starke Tradition und ein klares Bekenntnis zu Qualität mit kontinuierlicher Innovation über alle Marken und Kategorien hinweg - darunter Speiseeis, Kekse und Backwaren, Frühstückszerealien sowie Better-for-you-Angebote. Geleitet von einer langfristigen Vision konzentriert sich Ferrero auf nachhaltiges und verantwortungsvolles Wachstum, stärkt seine Präsenz in aufstrebenden Segmenten und bleibt dabei seinen Werten von Exzellenz und Verantwortung treu.
1. Die heute veröffentlichten Finanzergebnisse enthalten keine Zahlen von WK Kellogg Co. Die Transaktion wurde im September 2025, also im Geschäftsjahr 2025/2026, abgeschlossen.
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ferrero-gruppe-meldet-konsolidierten-jahresabschluss-fur-das-geschaftsjahr-20242025-302681171.html
06.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2272688 06.02.2026 CET/CEST