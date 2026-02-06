Pressemitteilung Warschau, 6. Februar 2026

Die am NewConnect notierte BTCS S.A. schloss das Jahr 2025 mit einer Bilanzsumme (zum 31. Dezember 2025) von 74,18 Mio. PLN ab, was einem mehr als zwanzigfachen Wachstum gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dank der effektiven Umsetzung der Treasury-Strategie gelangte die Gesellschaft zudem in die Gruppe der 100 größten Treasury-Unternehmen weltweit und hielt 138 Bitcoins (über 43 Mio. PLN zum 31.12.2025). Zusätzlich ist hervorzuheben, dass die Gesellschaft im betrachteten Zeitraum Validierungs-Rewards in Höhe von 27,01 % ihres Nettovermögenswertes erzielt hat. Im 4. Quartal schloss das Technologieunternehmen nach abgeschlossener Transformation eine Aktienemission der Serie F in Höhe von 27 Mio. PLN ab und unterzeichnete drei strategische Vereinbarungen mit den wichtigsten Eigentümern von Blockchain-Infrastruktur.

Im 4. Quartal des vergangenen Jahres schloss die Gesellschaft strategische Kooperationsvereinbarungen mit Institutionen ab, die die Sicherheit digitaler Vermögenswerte sowie attraktive Erträge (Yield) im Modell einer aktiven Treasury sicherstellen - BitGo Trust Company sowie BITS Blockchain INC. -, die einen wesentlichen Bestandteil der langfristigen Entwicklungsstrategie der Gesellschaft darstellen. Die geschlossenen Vereinbarungen konzentrieren sich auf den Aufbau und die Integration von Blockchain-Infrastruktur, die Entwicklung technologischer Lösungen sowie die Steigerung der Effizienz im Management digitaler Vermögenswerte.

"Das 4. Quartal des vergangenen Jahres war für uns äußerst intensiv. Innerhalb weniger Monate haben wir das Vertrauen von Investoren sowie der größten Integratoren von Blockchain-Netzwerken gewonnen. In der Folge haben wir eine Treasury von 138 Bitcoins aufgebaut und sofort begonnen, unsere ersten Gewinne zu erzielen. Wir haben technologische Entwicklung, Kapitalstärkung sowie die Skalierung unserer Treasury-Aktivitäten erfolgreich miteinander verbunden, was eine solide Grundlage für eine weitere dynamische Expansion im Jahr 2026 schafft", fasst Marlena Lipinska, Vorstandsvorsitzende (President of the Management Board) der BTCS S.A., zusammen.

Ein wichtiges Ereignis des Quartals war zudem der Abschluss der Aktienemission der Serie F, im Rahmen derer BTCS S.A. nahezu 27 Mio. PLN einnahm. Die Emission stieß auf großes Interesse institutioneller Investoren aus Westeuropa. Die eingeworbenen Mittel wurden für den Ausbau des Treasury-Asset-Portfolios, die Entwicklung von Blockchain-basierten Projekten sowie zur Sicherung der Finanzierung weiteren Wachstums eingesetzt.

Den entscheidenden Einfluss auf das Finanzergebnis der Gesellschaft im 4. Quartal 2025 hatte die Finanzaktivität, die die Umsetzung der Active-Treasury-Strategie sowie das laufende Management des Portfolios digitaler Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten widerspiegelt. In den letzten zwei Quartalen beliefen sich die Umsatzerlöse auf 23,4 Mio. PLN und der Nettogewinn auf 1,40 Mio. PLN, gegenüber einem Nettoverlust von ca. 84 Tsd. PLN im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Der Vorstand betont, dass die Struktur der Finanzaktivität von Anpassungen des Wertes digitaler Vermögenswerte - sowohl positiven als auch negativen - dominiert war, die überwiegend nicht zahlungswirksam waren. Darüber hinaus erfasste die Gesellschaft Zinserträge aus gehaltenen digitalen Vermögenswerten sowie Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit externer Finanzierung, einschließlich der Darlehen der Bioinfo Corporation.

Über die Gesellschaft:

BTCS S.A. ist ein polnisches Technologieunternehmen, das sich auf Lösungen auf Basis der Blockchain-Technologie und das Management digitaler Vermögenswerte spezialisiert. Die Gesellschaft konzentriert sich auf den Aufbau eines Ökosystems von Produkten zur Unterstützung der digitalen Transformation des Finanzsektors, einschließlich der Tokenisierung von Vermögenswerten, des On-Chain-Liquiditätsmanagements sowie der Implementierung der Active-Treasury-Strategie.

Ziel der BTCS S.A. ist es, Blockchain-Innovation mit realem geschäftlichem Mehrwert zu verbinden - durch sichere, transparente und skalierbare Lösungen für Unternehmen und Institutionen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Andrzej Starosta

Senior Account Executive

a.starosta@innervalue.pl

+48 530 720 410

Pressemeldung der BTCS S.A. - Für den Inhalt ist ausschließlich der Aussender verantwortlich



