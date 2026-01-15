The following instruments on XETRA do have their first trading 15.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.01.2026
Aktien
1 GB00BQYLVW97 DeFi Development Corp. UK PLC
2 AU000000CY57 Cygnus Metals Ltd.
3 AU0000313769 FireFly Metals Ltd.
4 CA42329R1064 Helius Minerals Ltd.
5 PLVKMTK00015 BTCS S.A.
6 JE00BV7DQ550 AMCOR PLC
7 DE000A40ZVN7 Viromed Medical AG
Anleihen/ETF1 ES0224244121 Mapfre S.A.
2 XS3273796238 Nordmazedonien, Republik
3 XS3274464794 Toyota Motor Credit Corp.
4 XS3276212035 Vereinigte Mexikanische Staaten
5 XS3261863412 CTP N.V.
6 AU3CB0319473 HSBC Holdings PLC
7 AU3CB0313229 QBE Insurance Group Ltd.
8 US455780EG75 Indonesien, Republik
9 US455780EF92 Indonesien, Republik
10 US455780EE28 Indonesien, Republik
11 AU3CB0330306 Inter-American Development Bank
12 IT0005689887 Italien, Republik
13 US91282CPT26 United States of America
14 US04280AAC45 Arrowhead Pharmaceuticals Inc.
15 XS3276183426 BAWAG P.S.K.
16 US20464UAA88 Compass Inc.
17 XS3275406885 DNB Boligkreditt A.S.
18 US29273VBJ89 Energy Transfer L.P.
19 US29273VBK52 Energy Transfer L.P.
20 US29273VBL36 Energy Transfer L.P.
21 EU000A4ENP68 Europäische Union
22 XS3266575227 GA Global Funding Trust
23 XS3276331553 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
24 XS3276327288 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 ES0224244113 Mapfre S.A.
26 XS3273796741 Nordmazedonien, Republik
27 XS3273796071 Nordmazedonien, Republik
28 XS3276317487 The Bank of Nova Scotia
29 XS3267872995 XtalPi Holdings Ltd.
30 XS3273008063 ABN AMRO Bank N.V.
31 FR0014015J87 Ayvens S.A.
32 DE000BYL0GZ8 Bayerische Landesbank
33 XS3246190386 Bishopsgate Lux SV S.à r.l.
34 XS3246190113 Bishopsgate Lux SV S.à r.l.
35 XS3261883105 Caixabank S.A.
36 XS3227944959 Heimstaden Bostad AB
37 XS3273795859 Nordmazedonien, Republik
38 IT0005689986 UniCredit S.p.A.
39 IT0005689978 UniCredit S.p.A.
40 DE000HEL0RW0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
41 DE000HEL0RU4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
42 DE000HEL0RT6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
43 DE000HEL0RK5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
44 DE000HEL0RS8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
45 DE000HEL0RR0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
46 DE000HEL0RJ7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
47 DE000HEL0RP4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
48 DE000HEL0RN9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
49 DE000HEL0RH1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
50 DE000HEL0RM1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
51 LU3250315499 BNP Paribas Easy Global Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF
52 LU3086265710 BNP Paribas Easy MSCI ACWI UCITS ETF CAP
53 LU3243907741 BNP Paribas Easy MSCI ACWI UCITS ETF EUR CAP
54 IE000NX8S1Z1 Boreas S&P AI Data, Power & Infrastructure UCITS ETF
55 IE0001W4ZVM2 Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF
56 IE000GNOSM10 Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF
57 IE0005AJA0P1 L&G Global Quality Dividends UCITS ETF
58 LU3098954871 TEQ - General Artificial Intelligence UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.01.2026
Aktien
1 GB00BQYLVW97 DeFi Development Corp. UK PLC
2 AU000000CY57 Cygnus Metals Ltd.
3 AU0000313769 FireFly Metals Ltd.
4 CA42329R1064 Helius Minerals Ltd.
5 PLVKMTK00015 BTCS S.A.
6 JE00BV7DQ550 AMCOR PLC
7 DE000A40ZVN7 Viromed Medical AG
Anleihen/ETF1 ES0224244121 Mapfre S.A.
2 XS3273796238 Nordmazedonien, Republik
3 XS3274464794 Toyota Motor Credit Corp.
4 XS3276212035 Vereinigte Mexikanische Staaten
5 XS3261863412 CTP N.V.
6 AU3CB0319473 HSBC Holdings PLC
7 AU3CB0313229 QBE Insurance Group Ltd.
8 US455780EG75 Indonesien, Republik
9 US455780EF92 Indonesien, Republik
10 US455780EE28 Indonesien, Republik
11 AU3CB0330306 Inter-American Development Bank
12 IT0005689887 Italien, Republik
13 US91282CPT26 United States of America
14 US04280AAC45 Arrowhead Pharmaceuticals Inc.
15 XS3276183426 BAWAG P.S.K.
16 US20464UAA88 Compass Inc.
17 XS3275406885 DNB Boligkreditt A.S.
18 US29273VBJ89 Energy Transfer L.P.
19 US29273VBK52 Energy Transfer L.P.
20 US29273VBL36 Energy Transfer L.P.
21 EU000A4ENP68 Europäische Union
22 XS3266575227 GA Global Funding Trust
23 XS3276331553 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
24 XS3276327288 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 ES0224244113 Mapfre S.A.
26 XS3273796741 Nordmazedonien, Republik
27 XS3273796071 Nordmazedonien, Republik
28 XS3276317487 The Bank of Nova Scotia
29 XS3267872995 XtalPi Holdings Ltd.
30 XS3273008063 ABN AMRO Bank N.V.
31 FR0014015J87 Ayvens S.A.
32 DE000BYL0GZ8 Bayerische Landesbank
33 XS3246190386 Bishopsgate Lux SV S.à r.l.
34 XS3246190113 Bishopsgate Lux SV S.à r.l.
35 XS3261883105 Caixabank S.A.
36 XS3227944959 Heimstaden Bostad AB
37 XS3273795859 Nordmazedonien, Republik
38 IT0005689986 UniCredit S.p.A.
39 IT0005689978 UniCredit S.p.A.
40 DE000HEL0RW0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
41 DE000HEL0RU4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
42 DE000HEL0RT6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
43 DE000HEL0RK5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
44 DE000HEL0RS8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
45 DE000HEL0RR0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
46 DE000HEL0RJ7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
47 DE000HEL0RP4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
48 DE000HEL0RN9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
49 DE000HEL0RH1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
50 DE000HEL0RM1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
51 LU3250315499 BNP Paribas Easy Global Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF
52 LU3086265710 BNP Paribas Easy MSCI ACWI UCITS ETF CAP
53 LU3243907741 BNP Paribas Easy MSCI ACWI UCITS ETF EUR CAP
54 IE000NX8S1Z1 Boreas S&P AI Data, Power & Infrastructure UCITS ETF
55 IE0001W4ZVM2 Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF
56 IE000GNOSM10 Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF
57 IE0005AJA0P1 L&G Global Quality Dividends UCITS ETF
58 LU3098954871 TEQ - General Artificial Intelligence UCITS ETF
© 2026 Xetra Newsboard