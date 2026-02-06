Während negative Börsenstrompreise in Deutschland im Januar auf wenige Stunden begrenzt blieben und der Marktwert für Solarstrom nahezu den durchschnittlichen Börsenstrompreis erzielte, zeigte Spanien bereits ausgeprägte Überangebotsphasen. Ein einzelner Tag mit 15,5 Stunden an negativen Preisen traf dort nahezu die gesamte Photovoltaik-Erzeugung. Im Januar blieb das Auftreten negativer Börsenstrompreise in Deutschland die Ausnahme. Insgesamt wurden nur 2,5 Stunden mit negativen Preisen verzeichnet. Diese traten am 1. Januar auf und fielen in eine Phase sehr niedriger beziehungsweise nullnaher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
