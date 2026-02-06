Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Handel schwächer. Die Verunsicherung im Zusammenhang mit KI und der Kurssturz des Bitcoin belasteten die Stimmung, heisst es am Markt. Die bekannteste Kryptowährung war am Vorabend angestürzt und hatte sich im US-Handel der Marke von 60'000 US-Dollar genähert. Ein Starinvestor warnt nun vor einer «Todesspirale» beim Bitcoin. Zinsängste, die Auflösung hoch gehebelter Positionen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
